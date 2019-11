Il tasso di disoccupazione cala del 9 | 7% a ottobre

Ad agosto il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9 - 5 per cento - il più basso dal novembre del 2011 : Ad agosto in Italia il tasso di disoccupazione è stato del 9,5 per cento, secondo i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato è in diminuzione dello 0,3 per cento rispetto a luglio, ed è il più basso dal