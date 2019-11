Il Segreto | trame spagnole | Raimundo apprende dell’esistenza di un padiglione all’Havana

Il Segreto - trame spagnole : Matias contrario all'idea di Alicia di rubare un portavalori : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno è vista da più di tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame spagnole trasmesse dal 2 al 6 dicembre su Antena 3, si soffermano su Matias Castaneda interpretato dall'attore Ivan Montes. Scendendo nel dettaglio, il marito di Marcela non appoggerà l'idea di Damian e Alicia di rubare un portavalori, tanto da scatenare la loro furia. Manuela, invece, scoprirà ...

Il Segreto - trame 1-6 dicembre : Carmelo spara contro la Montenegro ma colpisce Mauricio : Moltissimi colpi di scena attendono i fan de Il segreto nelle puntate in onda nella settimana che da da domenica 1 a venerdì 6 dicembre, su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. A Puente Viejo è avvenuta una nuova tragedia che ha colpito il sindaco Carmelo, il quale ha perso la moglie Adela. La donna insieme ad Irene, è rimasta coinvolta in un incidente d'auto ed ha perso la vita, mentre la moglie di Severo è rimasta praticamente illesa. ...

IL Segreto - anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2019. Trame puntate : anticipazioni e Trame telenovela Il SEGRETO da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019: Raimundo garantisce a Severo che Francisca non ha avuto nulla a che fare con la morte di Adela; Carmelo non è però convinto delle parole dell’Ulloa e chiede ad un perito di verificare se l’automobile su cui viaggiava la moglie sia stata manomessa. Fernando e Maria, intanto, decidono di trasferirsi a La Habana; appena Francisca lo scopre, si infuria. ...

Il Segreto - trame fino al 1° dicembre : Carmelo scopre che l'auto è stata manomessa : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap Il Segreto, in onda ogni pomeriggio alle 16:10, eccetto il sabato. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, le trame delle puntate in onda da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre saranno caratterizzate da colpi di scena riguardanti soprattutto le vicende legate alla morte di Adela Arellano che rimarrà vittima di un incidente stradale insieme all'amica Irene. Come il pubblico ha già visto, ...

Il Segreto trame all'8 dicembre : Ortega intuisce che Lola è in combutta con la Montenegro : Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda dal 2 all'8 dicembre, sono in arrivo diverse e interessanti novità. Innanzitutto verrà concesso ampio spazio alla love story tra Prudencio e Lola. Quest'ultima, dopo aver compreso di essersi innamorata di Ortega, si recherà da Francisca Montenegro per comunicarle che non intende più collaborare con lei. Nel frattempo, Irene e Raimundo continueranno a ...

Il Segreto - trame spagnole : Raimundo felice della riappacificazione tra Matias e Marcela : Le trame spagnole de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre su Antena 3, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Raimundo Ulloa apparirà contento del ritorno di fiamma tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino dopo essere tornato a Puente Viejo. Carolina, invece, si prenderà cura di Pablo, un disertore rimasto gravemente ferito durante uno scontro. Il Segreto: Marcela concede a Matias una seconda chance Sorprendenti sviluppi accadranno ...

Il Segreto trame al 29 novembre : l'Arellano perde la vita : Le anticipazioni della prossima settimana della soap opera Il Segreto rivelano che Donna Francisca metterà in atto il suo diabolico piano di vendicarsi di Severo. La donna infatti, chiederà a Mauricio di manomettere l'auto su cui sono a bordo Adela e Irene. La prima purtroppo perderà la vita a seguito dell'impatto. La situazione però sarà più controversa di così. Mauricio infatti, all'ultimo momento, si era rifiutato di assecondare i piani della ...