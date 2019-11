Il reddito di cittadinanza non mi basta | offese e minacce alla sorella che

reddito di cittadinanza : come segnalare e denunciare i furbetti : Il Reddito di cittadinanza è una misura introdotta dal primo governo Conte con la finalità di contrastare la povertà e il rischio di esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione. Il Reddito, erogato dall’Inps attraverso la cosiddetta “Carta Reddito di cittadinanza” o “Carta RDC”, è legato alle condizioni patrimoniali e di Reddito del nucleo familiare del beneficiario. Per questo, è fatto obbligo ai percettori di comunicare se, in ...

reddito di cittadinanza - quando scatta la ricarica di fine e inizio anno : Pagamento di dicembre 2019, riceveranno la ricarica in data 27 dicembre tutti coloro che hanno fatto domanda entro il 31...

reddito di cittadinanza : Gualtieri “Non lo aboliremo esiste in tutta Europa” : Reddito di cittadinanza: Gualtieri “Non lo aboliremo esiste in tutta Europa” Reddito di cittadinanza: Gualtieri “Non lo aboliremo esiste nell’Ue” Il Reddito di cittadinanza, alla stregua di Quota 100, anima il confronto politico. E se da una parte le opposizioni, qui l’ultimo intervento di Giorgia Meloni a nome di Fratelli d’Italia contro la misura, la contestano c’è invece un atteggiamento degli esponenti ...

reddito di cittadinanza a parcheggiatore abusivo con invalidità. La vicenda : Reddito di cittadinanza a parcheggiatore abusivo con invalidità. La vicenda Il Reddito di cittadinanza ha spesso fatto discutere per le possibilità di aggirarlo, o comunque di evitare il fine ultimo e nobile di questa misura, sarebbe a dire il reinserimento della persona nella sfera occupazionale e professionale. Ma quanto accaduto a Napoli è un compendio che spiega bene dove l’italiano con il vizio della truffa può arrivare. È stato infatti ...

Giorgia Meloni - il piano in Parlamento per abolire il reddito di cittadinanza M5s : La coerenza è una virtù selettiva, perciò sembra essere rimasta soltanto Giorgia Meloni a rappresentare senza ombre chi considera il reddito di cittadinanza una boiata pazzesca; ma soprattutto ad avere idee solide su come utilizzare in modo equo e socialmente apprezzabile gli 8 miliardi di euro acca

reddito di cittadinanza 2020 : obbligo rinnovo Isee. Istruzioni : Reddito di cittadinanza 2020 e Isee sono strettamente connessi. Il Reddito è quella misura destinata a sostenere economicamente le fasce più deboli della popolazione mentre l’ISEE misura le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Nessuna domanda di Rdc può essere accettata o presa in considerazione se il richiedente non si preoccupa di trasmettere l’Isee che attesti la condizione economica e patrimoniale della propria ...

reddito di cittadinanza : fake news tredicesima a dicembre sui social : Reddito di cittadinanza: fake news tredicesima a dicembre sui social Negli ultimi tempi si parla spesso di fake news: qui un nostro recente articolo con l’intervista ad un esperto del tema nella persona del professor Walter Quattrociocchi. L’ultima fake news che sta circolando molto nelle ultime ore in rete riguarda il Reddito di cittadinanza. Ed in particolare il fatto che i percettori del RdC percepiranno la tredicesima nel ...

Napoli - pensione d'invalidità e reddito di cittadinanza ma fa il parcheggiatore arrestato e va negli alberghi di lusso : arrestato dalla Polfer : Ha una pensione di invalidità e percepisce il reddito di cittadinanza, ma fa il parcheggiatore abusivo vicino la stazione centrale di Napoli: è stato arrestato dalla Polizia...

reddito di cittadinanza - ecco i primi 300 furbetti : c'è chi spaccia e chi ha una villa con piscina : Sono almeno 300 le persone che, finora, hanno incassato il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. Rischiando il carcere. Tra loro c’è chi lavora in nero, chi contrabbanda sigarette, chi spaccia stupefacenti

Da reddito di cittadinanza a reddito universale : solo una "suggestione" di Grillo? : Beppe Grillo rilancia e torna a parlare di reddito universale. Di che cosa si tratta? E' un pallino del garante del...

Quando il reddito di cittadinanza va ai criminali : Dal caso dell'ex brigatista rossa a quello del contrabbandiere di sigarette, passando per la cantante neomelodica, nipote di un uomo in odore di mafia, agli autori di una truffa alle assicurazioni col sistema 'spaccaossa'. Sono sempre più frequenti gli episodi di cronaca giudiziaria accostati all'applicazione del reddito di cittadinanza, che mettono in cattiva luce la misura anti-povertà. Tutti episodi simili, dove il sostegno economico ...

Salvini sul reddito di cittadinanza “appena torno al governo sarà abolito - con quei soldi meno tasse e più investimenti” : Sul tema del reddito di cittadinanza tutto il centrodestra è assolutamente concorde. Il reddito di cittadinanza va abolito o almeno a rimodellato. Anche Matteo Salvini, che con il suo partito ha votato l’approvazione del reddito di cittadinanza, ha detto che appena torna al governo uno dei primi provvedimenti sarà quello di abolire o almeno rimodellare il reddito di cittadinanza. Matteo Salvini ha spiegato durante la sua partecipazione ...

reddito di cittadinanza : Meloni su abolizione “è sbagliato culturalmente” : Reddito di cittadinanza: Meloni su abolizione “è sbagliato culturalmente” Il Reddito di cittadinanza e Quota 100, salvo modifiche che dovranno passare dall’ok agli emendamenti alla manovra, dovrebbero restare tra le misure in vigore. Ricordiamo che RdC e Quota 100 hanno rappresentato i capisaldi del decreto n. 4/2019 approvato dal Governo Conte I nato dall’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Emendamenti manovra: nel mirino ...