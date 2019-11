Il Processo | su Canale 5 il legal thriller antologico | trama e curiosità

Cast e personaggi de Il Processo - la fiction al via su Canale5 il 29 novembre : Cast e personaggi de Il Processo sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 a partire da domani, venerdì 29 novembre . Dimenticate i misteri de L'Isola di Pietro 3 e i suoi personaggi perché da domani il prime time si concentrerà sul nuovo legal drama che vedrà protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Toccherà proprio a loro due prestare il volto ai personaggi della fiction e, in particolare, mentre lei sarà la PM Elena ...

Il Processo - la nuova fiction di Canale 5 in onda venerdì 29 novembre su Canale 5 : Il Processo , anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini, in onda da venerdì 29 novembre su Canale 5. Trama, cast e trailer Archiviata la terza stagione de L’Isola di Pietro, su Canale 5 inizia una nuova avventura con una nuova fiction , che sembra molto diversa dalle altre prodotte dal Canale . SI tratta de Il Processo , che andrà in onda venerdì 29 novembre alle 21:15 circa su Canale 5. La fiction è composta da otto ...

“Il Processo” ecco tutti i dettagli della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Venerdì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Il processo”, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, ...