Il Processo | spoiler prima puntata | la pm Elena segue il caso della 17enne Angelica

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il, la nuova serie televisiva di Mediaset, parte questa sera 29 novembre su Canale 5 inserata. Si tratta del primo legal thriller drama italiano che al centro delle vicende avrà la pmGuerra, interpretata da Vittoria Puccini. La donna metterà da parte la sua vita privata per dedicarsi ad unche le starà molto a cuore e riguardante la morte di una ragazza a cui tiene molto. Anticipazioni Il29 novembre:viene uccisa e la pmilLa nuova fiction del venerdì di Mediaset Il, partirà il 29 novembre e le anticipazioni raccontano che in questai telespettatori conoscerannoGuerra, un pm che ha deciso di rinunciare alla sua carriera per salvare il suo matrimonio e volare a New York. Presto, però, la donna cambierà idea perché si sentirà coinvolta da undi cronaca che riguarda l'omicidio di una ...

zazoomblog : Il Processo spoiler del 6 dicembre: Ruggero depista le indagini di Elena - #Processo #spoiler #dicembre: #Ruggero - gabrillo : @LelloEsposito5 @enzoben43 @AndreaMarcucci Giusto...potremmo direttamente evitare di fare il processo, no? Perché t… - MimmoFiorani : #RiformaDellaGiustizia. Spoiler: abolire la #prescrizione non diminuisce i tempi del #processo, li allunga. Per acc… -