Il processo | prima puntata della fiction con Vittoria Puccini | anticipazioni venerdì 29

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 29 novembre 2019) Apre i battenti la nuova serie di genere procedural di Canale 5, il cui primo episodio va in onda29 novembre dalle 21.25 in poi. Gli attori principali di questa nuovaprodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, sonoe Francesco Scianna, che danno vita a un legal thriller diretto da Stefano Lodovichi in otto episodi per quattro prime serate, creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Iltrama29 novembre La stacanovista PM Elena Guerra ha deciso di salvare il suo matrimonio seguendo il marito a New York, a discapito del suo lavoro. Ma un nuovo caso si affaccia all’orizzonte e stavolta, per Elena, la vittima non è una qualsiasi. Decisa a trovare l’assassino di Angelica, la PM scopre che questa era coinvolta in un giro di escort, che ...

controcampus : consigliati per te stasera in tv #anticipazioni #ilprocesso ?? - geraldouccheddu : @bb91687509 @AlessiaMorani E colpevole prima di un processo -