Il processo 2^ puntata | anticipazioni | Barone fa deporre Silvia che cerca di discolparsi

Il processo - spoiler prima puntata : la pm Elena segue il caso della 17enne Angelica : Il Processo , la nuova serie televisiva di Mediaset, parte questa sera 29 novembre su Canale 5 in prima serata. Si tratta del primo legal thriller drama italiano che al centro delle vicende avrà la pm Elena Guerra, interpretata da Vittoria Puccini. La donna metterà da parte la sua vita privata per dedicarsi ad un caso che le starà molto a cuore e riguardante la morte di una ragazza a cui tiene molto. Anticipazioni Il Processo 29 novembre: ...

Il processo - anticipazioni prima puntata : Cavalleri lascia una confessione e si suicida : Prenderá il via su Canale 5 venerdì 29 novembre alle 21:25 la nuova serie tv Mediaset Il processo . Il primo legal thriller italiano si compone di otto episodi che saranno trasmessi in quattro serate. Un brutale omicidio sconvolge la città di Mantova e anche la vita della PM Elena Guerra che ha un legame con la vittima, la diciassettenne Angelica Petroni. Il ritrovamento del corpo della ragazza sarà il punto di partenza della fiction diretta da ...

Il processo - Seconda Puntata : Ruggero Ribalta la Situazione! : Il Processo , trama Seconda Puntata : mentre Elena porta delle prove contro Linda, Ruggero riesce a Ribalta re la situazione facendo crollare tutte le certezze della PM che a questo punto non sa più cosa fare… Il Processo arriva alla sua Seconda Puntata e la strada per arrivare alla verità è ancora molto lunga. Tante cose stanno per succedere e la PM Elena deve lottare duramente per raggiungere questo difficile caso. Ad ostacolare le cose ...

Fiction IL processo - anticipazioni prima puntata di venerdì 29 novembre : Inizia su Canale 5 la Fiction Il PROCESSO, con Vittoria Puccini. La prima puntata andrà in onda venerdì 29 novembre 2019 in prima serata, ecco anticipazioni e trama del primo episodio: La stacanovista PM Elena Guerra (Vittoria Puccini) intende salvare il suo matrimonio seguendo il marito a New York, anche se questo vorrà dire mettere al secondo posto il suo lavoro. In realtà un nuovo caso è all’orizzonte e per Elena la vittima non è una ...