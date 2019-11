Il primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi ha annunciato le sue dimissioni

È morto a 101 anni l’ex primo ministro giapponese Yasuhiro Nakasone : Il 29 novembre è morto a 101 anni l’ex primo ministro giapponese Yasuhiro Nakasone, esponente del Partito Liberal Democratico, di orientamento conservatore. Nakasone era nato a Takasaki, nella prefettura di Gunma, e aveva iniziato la sua carriera politica alla fine della Seconda

Si è dimesso il capo dello staff del primo ministro maltese - coinvolto nelle inchieste di Daphne Caruana Galizia : Keith Schembri si è dimesso da capo dello staff del primo ministro di Malta Joseph Muscat, dopo che i giornali maltesi avevano scritto che era stato interrogato dalla polizia per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato nell’ottobre

Netanyahu - golpe contro primo ministro : 21.10 "C'è un tentativo di ribaltamento di potere nei confronti del primo ministro". Lo ha detto Benyamin Netanyahu commentando le accuse del Procuratore generale dello stato Avichai Mandelblit "Io ho molto rispetto per la magistratura ma bisogna essere ciechi - ha spiegato - per non vedere che lì succede qualcosa di non buono". Netanyahu ha poi detto che la decisione di Mandelblit è resa nota in un "momento politico delicato di Israele" e ...

Omicidio Caruana Galizia - proteste dopo l’arresto del presunto mandante : manifestanti chiedono dimissioni del primo ministro : Centinaia di manifestanti, mercoledì 20 novembre, si sono ritrovati davanti all’ufficio del primo ministro maltese, Joseph Muscat, per chiederne le dimissioni. La protesta è scoppiata nel giorno dell’arresto del presunto mandante dell’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. I manifestanti hanno urlato “Giustizia” e invocato il passo indietro del primo ministro L'articolo Omicidio Caruana ...

Venezia : primo ministro armeno al Monastero isola S.Lazzaro per constatare danni : Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - L’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, si è recato oggi in visita al Monastero Mechitarista sull’isola di San Lazzaro degli Armeni, assieme al prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, per accogliere, assieme all’arcivescovo Lévon Boghos Zékiyan,

Venezia : primo ministro armeno in visita all' Isola di San Lazzaro : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Le recenti devastazioni causate dall'alta marea alla città di Venezia e sull'intera area del Convento dei Mechitaristi, non poteva lasciare indifferente l’intera comunità armena e soprattutto il governo dell’Armenia. Il Primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, mercoledì

Governo : Conte riceve primo ministro tunisino Chahed : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica Tunisina, Y?ssef Chahed, accolto dal picchetto d’onore nel cortile del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio.L'articolo Governo: Conte riceve primo ministro tunisino Chahed sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Conte vede Barnier - poi primo ministro tunisino e sindacati penitenziaria : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il capo negoziatore Ue per la Brexit, M. Michel Barnier. A seguire, alle 18.15, Conte incontrerà il primo ministro tunisino Y?ssef Chahed, latore di un messaggio del neo Presidente della Repubblica Said. Temi bilaterali e regionali, tra i quali Libia, al centro del lungo colloquio richiesto dall’interlocutore ...

Il partito del primo ministro indiano Narendra Modi ha rinunciato a formare un governo nello stato del Maharashtra : Il partito del primo ministro indiano Narendra Modi ha rinunciato a governare nel Maharashtra, lo stato dove si trova Mumbai, nonché il più ricco del paese. Nelle elezioni che si sono tenute lo scorso ottobre il partito nazionalista Bharatiya Janata

Mafia : assistente parlamentare arrestato - 'Messina Denaro? primo ministro' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro era "il Primo ministro". Sono le parole usate, senza sapere di essere intercettato, da Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare arrestato oggi con l'accusa di avere fatto da messaggero con alcuni detenuti per Mafia dal

Mafia - collaboratore di una deputata di Italia Viva. “Faceva da tramite tra i boss al 41 bis e le cosche. Definiva Messina Denaro il ‘nostro primo ministro’” : Definiva Matteo Messina Denaro, l’imprendibile boss di Castelvetrano, “il primo ministro”. E attraversando la strada che conduce all’aeroporto di Palermo, dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, diceva “È stato un incidente sul lavoro”. E ancora: “All’aeroporto bisogna cambiare il nome. Non va bene Falcone e Borsellino. Perché dobbiamo arriminare (continuare a vedere, ndr) sempre la stessa merda”. ...

