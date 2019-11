Il Paradiso delle Signore | anticipazioni dal 9 al 13 dicembre | Marta ha un malore

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il4 continua a stupire i suoi telespettatori con nuove avventure per i personaggi della Milano degli anni '60. Nella settimana che va dal 9 al 13, Federico dirà ai suoi genitori che non potrà raggiungerli per Natale, mentre Clelia riprenderà il ruolo da capocommessa, almeno provvisoriamente. Ludovica non si rassegnerà e continuerà ad insistere con il suo desiderio di stare con Riccardo, mentreinizierà ad accusare i primi malesseri della gravidanza. Spoiler Il4, settimana 9-13: Federico non torna per le feste Lede Il4 dal 9 al 13annunciano ancora novità sorprendenti. Silvia sarà preoccupata per la permanenza di Clelia a Milano e si confiderà con suo figlio Federico. Quest'ultimo dirà ai genitori che purtroppo non potrà tornare a casa per le feste natalizie, come aveva ...

UffiziGalleries : Il #GiardinodiBoboli e il Wilanów Palace Museum insieme per lo studio delle collezioni storiche di #agrumi, grazie… - Teleblogmag : Un gradito ritorno dal passato. - annenanaa111 : Quando Tish si appropria delle canzoni di cui fa le cover realizzando queste versioni che mi ricordano il blue-eyed… -