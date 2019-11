“Il futuro è verde canapa” | in libreria il volume sull’evoluzione della cannabis nella

Dickinson 2 avrà “Il suo 11 settembre” - le previsioni della showrunner sul futuro di Emily - Sue e gli altri : Che Dickinson sia una storia di crescita è apparso evidente fin dal debutto su Apple TV+ – qui la nostra recensione –, e gli spunti offerti dalla showrunner Alena Smith in un'intervista all'Hollywood Reporter confermano come tutto sia destinato a cambiare ed evolversi anche in Dickinson 2. Emily e la morte Gli eventi della prima stagione hanno sovrapposto un lento e costante movimento narrativo all'ambientazione statica della villa di ...

Il neo premio Nobel per la Chimica assicura : “Il futuro è ancora delle batterie al litio” : È andato a M. Stanley Whittingham il Nobel 2019 per la Chimica, l'uomo che nel 1972 ha posto le basi scientifiche per lo sviluppo delle batterie al litio L'articolo Il neo premio Nobel per la Chimica assicura: “Il futuro è ancora delle batterie al litio” proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - Lorenzo svela i suoi problemi e ammette : “Il mio futuro è qui - voglio risolvere tutto” : Il pilota maiorchino ha parlato dei suoi problemi e del proprio futuro, rivelando di voler rimanere alla Honda anche nella prossima stagione Prima finisca la stagione, meglio sarà per Jorge Lorenzo, che continua a soffrire enormemente in sella alla propria Honda, chiudendo lontanissimo dalle prime posizioni. AFP/LaPresse Lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrendersi, anche se la situazione si fa sempre più difficile di gara in gara, ...

MotoGp - Puig fa chiarezza : “Il futuro di Lorenzo dipende da Zarco? Vi spiego come stanno le cose” : Il team manager della HRC ha parlato dell’arrivo di Zarco sulla Honda LCR e del futuro di Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda HRC, rimanendo lontano dai piloti di testa nonostante i piccoli miglioramenti apportati alla moto nelle scorse settimane. AFP/LaPresse Una situazione davvero difficile da gestire sia per il maiorchino che per la scuderia, davvero sconsolata al cospetto dei risultati ...

MotoGp - Dovizioso applaude Valentino Rossi : “Il suo è un segnale rivolto verso il futuro” : Il pilota della Ducati si è soffermato sulla decisione di Valentino Rossi di interrompere il rapporto con Silvano Galbusera, suo capo-tecnico dal 2014 La notizia del giorno è senza dubbio la separazione tra Valentino Rossi e Silvano Galbusera, che dalla pRossima stagione non sarà più il capo-tecnico del Dottore nel box Yamaha. Alessandro La Rocca/LaPresse Una scelta presa di comune accordo tra i due, che proseguiranno le proprie strade ...