Il finale di NCIS Los Angeles 10 con la reunion di JAG | anticipazioni 29 novembre

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019) GrandiLos10 su Rai2 con gli ultimi due episodi della decima stagione. Per la squadra di Sam e Callen non sarà una semplice missione, dato che avranno bisogno dell'aiuto di un corpo speciale. I fan di JAG - Avvocati in divisa rivedranno i due protagonisti, Harmon “Harm” Rabb e lo Sarah “Mac” Mackenzie, interpretati rispettivamente da David James Elliott e Catherine Bell. E così, dopo 14 anni dalla fine del legal drama, il duo torna a vestire i panni dei loro alter ego per partecipare a questo crossover. “È stato un vortice, ho appena finito di girare il mio arco narrativo suLA nel ruolo del mio vecchio amico Harmon Rabb Jr. - aveva dichiarato Elliott su Twitter - e ho lasciato il set diretto verso l’aeroporto. Ora vado verso Nord per lavorare su Spinning Out, il nuovo show di Netflix! Mi sento euforico ma anche un po’ stanco.” Quando il sergente Ellie Sims, ...

