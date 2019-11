Il figlio di Daphne non molla | stasera al corteo sotto l’ufficio del premier «E’ giudice

Fonte : corriere

(Di venerdì 29 novembre 2019) Lo sdegno per la scarcerazione del braccio destro del primo ministro (che potrebbe lasciare presto) e per il rifiuto di proteggere un presunto mandante dell’omicidio Caruana disposto a rivelare la verità

