Il comunicato del Brescia | “avremmo gradito più tifosi dell’Atalanta”

Cessione Avellino - situazione delicata : il comunicato ufficiale : Mentre la squadra è impegnata sul campo con l’intenzione di allontanarsi dalla zona rossa del campionato di Serie C, è una situazione sempre più delicata per quanto riguarda la Cessione dell’Avellino calcio. La cordata composta da Luigi Izzo e Nicola Circelli ritiene imprescindibili le dimissioni a stretto giro di posta di Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello dal CdA. Ecco il comunicato ufficiale: “La IDC nelle ...

Bufera su Cellino : “Balotelli è nero - sta lavorando per schiarirsi” - poi il comunicato del Brescia : “Cosa succede con Balotelli? Che e’ nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi pero’ c’ha molte difficolta'”, sono le dichiarazioni del presidente del Brescia, Massimo Cellino che ha commentato la situazione dell’attaccante Mario Balotelli e che hanno creato il caos, nelle ore successive è arrivato subito un chiarimento del club, ecco il comunicato ufficiale. “In merito alle ...

Napoli-Genk biglietti : info e comunicato ufficiale della società : Napoli-Genk biglietti: prezzi, costi e informazioni necessarie NAPOLI GENK biglietti PREZZI – All’interno del proprio sito web, la società del Napoli ha fatto sapere tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti per la partita Napoli-Genk, valida per la Champions League il prossimo 10 dicembre 2019. Secondo alcuni questa sarebbe anche la deadline fissata da […] Leggi tutto L'articolo Napoli-Genk biglietti: ...

Inter - infortunio shock per Barella! Il comunicato del club sulle condizioni - la data del rientro : Inter, infortunio Barella il comunicato del club L’Inter ha comunicato le ultime notizie relative alle condizioni di Barella, uscito anzitempo ieri dalla partita contro il Torino. Questo il testo della nota apparsa sul sito del club: “Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a Intervento di asportazione del frammento in artroscopia”. Il ...

comunicato sindacale : Condé Nast - futuro incerto per i giornalisti del gruppo : No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte che Condé Nast ha servito ai suoi giornalisti, discutendo del futuro dell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea dei giornalisti Condé Nast è molto preoccupata per lo scenario sempre più incerto che incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina ...

comunicato sindacale : Condé Nast - futuro incerto per i giornalisti del gruppo : No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte che Condé Nast ha servito ai suoi giornalisti, discutendo del futuro dell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea dei giornalisti Condé Nast è molto preoccupata per lo scenario sempre più incerto che incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, Gq, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina ...

comunicato sindacale : Condé Nast - futuro incerto per i giornalisti del gruppo : No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte che Condé Nast ha servito ai suoi giornalisti, discutendo del futuro dell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea dei giornalisti Condé Nast è molto preoccupata per lo scenario sempre più incerto che incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, Gq, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina ...

Juventus - UFFICIALE : Bonucci rinnova - ecco il comunicato della società : Juventus – Notizia tanto improvvisa quanto bella in casa Juventus. Leonardo Bonucci e la Juventus ancora insieme: il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2024, dopo l’incontro tra difensore, agente e dirigenza juventina andato in scena nel pomeriggio. La Juventus approfitta della pausa per lavorare sul fronte rinnovi: la dirigenza bianconera ha trovato un triplo fondamentale accordo con Leonardo ...

Biglietti Milan-Napoli : il comunicato ufficiale del club : Biglietti Milan-Napoli: il comunicato ufficiale del club EMESSO pochi minuti fa. Tutti i dettagli ULTIME CALCIO NAPOLI – Sabato 23 Novembre 2019, alle ore 18:00 andrà in scena uno degli anticipi valido per la giornata N° 13 di Serie A. Per gli azzurri, un appuntamento estremamente importante così come potrebbe esserlo per il tecnico Carlo Ancelotti, […] Leggi tutto L'articolo Biglietti Milan-Napoli: il comunicato ufficiale del club ...

Napoli - pronta la stangata per Elmas : il comunicato del Club : Napoli, pronta la stangata per Elmas: il comunicato del Club. ADL infastidito Napoli, pronta la stangata per Elmas: il comunicato del Club – Piove sul bagnato in casa Napoli. Il silenzio stampa, imposto da ADL dopo i fatti del mancato ritiro, non è stato rispettato da un calciatore. Si tratta di Eljif Elmas, che si […] Leggi tutto L'articolo Napoli, pronta la stangata per Elmas: il comunicato del Club sembra essere il primo su ...

“Ineccepibile” il comunicato del Napoli sulle dichiarazioni di Elmas per la Gazzetta : “Ineccepibile”, questo il commento della Gazzetta dello Sport per il comunicato con cui il Napoli è intervenuto ieri a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Elmas. Frasi normali, pronunciate da un ventenne peno di sogni e ambizioni dal ritiro con la Nazionale macedone. “Frasi entusiaste”, le definisce la Gazzetta, che non rischiano di certo di turbare l’ambiente, eppure immediata è arrivata la scure della ...

Il Corsport contro il comunicato del Napoli su Elmas : «Sballato e privo di buon senso» : Il Corriere dello Sporto critica il comunicato con cui ieri sera il Napoli ha annunciato provvedimenti nei confronti di Elmas reo di aver rilasciato dichiarazioni durante il silenzio stampa. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Nelle ore in cui a Napoli insistono le nubi nere di una crisi violenta e dolorosa, un ragazzo, vent’anni, il diamante come lo chiamano laggiù in Macedonia, parla felice ai giornalisti locali, e ...

comunicato del Napoli contro Elmas “Ha violato il silenzio stampa” : Il Napoli interviene con un Comunicato su Twitter a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Elmas che dal ritiro della Nazionale macedone aveva detto “ ”Siamo appena all’inizio. La Juve ha tutto per vincere ancora lo scudetto, basta guardare la rosa, però così come si può conquistare lo scudetto si può anche perdere. Ci sono tante squadre in lotta: l’Inter, il Napoli e la Roma. La bagarre sarà incerta fino alla fine. Non mi pesa il ...

BIGLIETTI LIVERPOOL-NAPOLI : Il comunicato della società - PREZZI e INFO : BIGLIETTI LIVERPOOL NAPOLI: Il comunicato della società e PREZZI BIGLIETTI LIVERPOOL-NAPOLI: Il comunicato della società, PREZZI e INFO – Si scalda la febbre da Champions League in casa Napoli. A meno di 12 giorni dal calcio d’inizio, la società partenopea attraverso un comunicato comparso sul proprio sito web, dirama la modalità di acquisto dei tagliandi. […] Leggi tutto L'articolo BIGLIETTI LIVERPOOL-NAPOLI: Il comunicato ...