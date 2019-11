Ibrahimovic fa sognare il Milan | Zlatan lancia messaggi ai rossoneri | “io come Garibaldi

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’attaccante svedese è tornato a parlare del suo futuro, ammettendo di aver lasciato il cuore ao La telenovelaregala un’altra importante puntata, che riguarda stavolta le parole del diretto interessato. L’attaccante svedese infatti continua a mandare chiari segnali al, alimentando i sogni dei tifosi, già in estasi al pensiero di poter riabbracciare. AFP/LaPresse Il gigante di Malmoe non nasconde la sua passione per la città dio, indicandola nonla sua seconda città, bensìla sua seconda casa: “o non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi, amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via dal vostro Paese. Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni e, se c’è un progetto che mi stimola, posso assolutamente farlo. Ho appena concluso ...

