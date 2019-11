“I Medici” | arriva la 3a stagione Sharman | vediamo sua umanità

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) E'to a Roma per presentare la terza e ultimade "I Medici" Daniel, l'interprete principale della serie che racconta la figura di Lorenzo il Magnifico e la storia della grande famiglia fiorentina. Laprecedente si è chiusa con la congiura dei Pazzi, in cui il fratello, Giuliano, viene assassinato. Dal 2 dicembre in quattro prime serate su Rai1 assisteremo, dopo l'ascesa, anche alla caduta del grande protagonista del Rinascimento. E nel cast fanno ingresso anche due interpreti italiani: Francesco Montanari nel ruolo di Savonarola e Neri Marcorè in quella di Papa Innocenzo VIII.ha spiegato: "Ha raggiunto un momento in cui si è affermato, come uomo capace di comandare, in cui ha capito le macchinazioni che c'erano a Firenze in quell'epoca, la politica. E' un momento interessante, ha mantenuto il potere. Orala sua visione attraverso i suoi ...

