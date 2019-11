“Ho visto la morte in faccia a 9 anni” | il racconto tremendo di Murray | “nella mia scuola

Il racconto di una madre : “Ho visto mia figlia soffrire come un cane per 28 ore - poi cesareo” : Pubblichiamo la lettera di una donna rimasta accanto alla figlia nella notte in cui ha messo al mondo la sua bimba tramite «induzione del parto»

Crolla viadotto A6 : “vivo per miracolo” a un passo dal baratro. “Ho visto tutto nero” : La testimonianza choc di Daniele Cassol, 56 anni. La frana ha travolto il viadotto davanti ai suoi occhi e l'uomo è riuscito a fermarsi a pochi metri dall'orlo del baratro: "Dietro di me arrivava anche un pullman con decine di persone, per fortuna siamo riusciti a fermarlo. Poteva essere una nuova strage..."Continua a leggere

Anna Falchi : “Ho visto gli ufo. C’era un disco volante parcheggiato nel campo davanti a casa mia” : “Ho visto un ufo per due volte, avevo circa 10 anni, a Reggio Emilia”. È la rivelazione fatta da Anna Falchi a Caterina Balivo in diretta a Vieni da Me dove, parlando della sua vita privata, ha raccontato questo episodio.”Una volta l’ho visto volare, l’anno successivo siamo stati svegliati di mattina da un rumore assordante all’alba. Nel campo davanti a casa nostra era parcheggiato questo disco volante… ...

Tali e quali - Vincenzo Salemme commosso : “Ho visto la sua sofferenza” : Tali e quali, Vincenzo Salemme si commuove per l’interpretazione di Adonà Mamo di Maria Callas Durante la puntata speciale del programma di Carlo Conti Tali e quali che è la versione per persone comuni del più noto Tale e Quale Show, Vincenzo Salemme si è commosso. A far commuovere il giudice napoletano è stata l’interpretazione della grande soprano Maria Callas da parte di Adonà Mamo, un ragazzo originario di Siracusa con la ...

“Ho visto mamma morire sotto le bombe in Siria” - le prime strazianti parole del piccolo Alvin : Alvin, il bambino di 11 anni tornato in Italia dopo essere stato costretto a vivere gli orrori della guerra in Siria dove era stato portato dalla madre, ha raccontato agli inquirenti di aver assistito in prima persona alla morte della donna. Lui è la madre sono stati vittime di un bombardamento che lo ha anche ferito a una gamba.Continua a leggere

Cori razzisti a Balotelli - Juric ammette : “Ho visto il video - poche persone ci hanno creato un danno enorme” : L’allenatore del Verona ha ammesso come alcune persone abbiano fatto il verso della scimmia a Balotelli Lo ha ammesso anche Ivan Juric, i Cori razzisti contro Mario Balotelli ci sono effettivamente stati durante Hellas Verona-Brescia. Adesso però è tempo di guardare avanti, senza dare importanza a quelle persone che hanno creato un danno enorme al club: “se sono una persona pericolosa? Abbiamo parlato anche troppo di questo ...

Milan-Spal - Pioli : “Ho visto miglioramenti. Suso può fare di più”. E parla di Leao da trequartista : Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro la Spal: “Avevo chiesto soprattutto lo spirito giusto e l’ho visto. Peccato per il risultato in bilico fino alla fine, ma vincere soffrendo può farci bene in questo momento. Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara. Sono contento per i tifosi, per i giocatori e per la società. Abbiamo fatto cose buone e cose meno buone. Dovevamo giocare ...

MotoGp – Petrucci - la caviglia fa meno male : “Ho visto Phillip Island dall’alto! Non riuscivo a camminare - ma ora…” : Danilo Petrucci rassicura adesso tutti i fan: la caviglia va meglio, le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp della malesia E’ iniziato il weekend di gara del Gp della malesia: i piloti sono finalmente approdato sul circuito di Sepang, pronti per scendere nuovamente in pista per l’ultimo round del trittico asiatico, il penultimo della stagione 2019 di MotoGp. Arriva in terra malese reduce da una spaventosa caduta ...

Gomez : “Ho visto le immagini. Lllorente si è girato per dare una gomitata a Kjaer” : Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita piuttosto concitato di Napoli-Atalanta, è intervenuto el Papu Gomez. “Non è mai facile venire in questo stadio e fare due gol. E tenere la difesa. I due gol vengono magari da errori individuali ma abbiamo fatto una grandissima partita nel primo tempo e nel secondo abbiamo temuto molto bene” Dove andrà a finire questa Atalanta? “Noi seguiamo la strada del campionato scorso, andiamo a ...

Tale e Quale Show - Agostino Penna choc : “Ho visto morire gli amici” : Agostino Penna di Tale e Quale Show svela il suo dramma del passato: la confessione Agostino Penna è ormai entrato nel cuore dei tanti telespettatori di Tale e Quale Show 2019, i quali gli hanno anche permesso di vincere l’ultima edizione. Difatti le sue imitazioni nel programma di Carlo Conti sono piaciute a tutti, riuscendo così a sbaragliare l’agguerritissima concorrenza. Ma Agostino di Tale e Quale Show ha fatto parlare in queste ...

Formula 1 – Verstappen sotto investigazione FIA - ma ironizza : “Ho visto l’incidente di Bottas… potrei non aver rallentato” : Max Verstappen non rallenta dopo la doppia bandiera gialla esposta in seguito all’incidente di Bottas: la FIA lo pone sotto investigazione ma il pilota olandese sorride “Mi sono accorto dell’incidente di Valtteri, ma non sembra proprio che io abbia alzato il piede“, in conferenza stampa (con un leggero sorriso) si è espresso così Max Vertappen in merito a chi gli ha chiesto del suo comportamento nelle fasi conclusive delle ...

La Vita in Diretta - Cesare Bocci : “Ho visto il cu** di Lorella Cuccarini”. Che cosa è successo tra i due? : Cesare Bocci, amatissimo volto de Il Commissario Montalbano, è stato ospite de La Vita in Diretta e ha raccontato un aneddoto che lo vede protagonista insieme alla conduttrice Lorella Cuccarini. Che cosa è successo tra i due? Quando stavano partecipando al musical “Sweet Charity”, il bel Bocci ha “visto le terga della signora”, parole sue. “Solo una eh!”, ha aggiunto il Mimì Augello della fiction tratta da i ...

Muore per i medici d’infarto ma dopo 45 minuti riuscita e racconta “Ho visto cosa ci aspetta” : Una luce intensa e mentre camminava verso di essa si sentiva felice. Queste sono le shoccanti rivelazioni di qualche anno fa di un camionista romano Tiziano S. clinicamente morto per i medici per un infarto ma dopo 45 minuti miracolosamente risuscitato. L’uomo, un camionista, al ritorno da una commessa fatta a Pescara si era sentito male e aveva capito che c’era qualcosa di grave che non andava. Fece in tempo a chiamare i soccorsi che ...

Mamma esce dalla doccia e perde un occhio : “Ho visto tutto sfocato poi ho sentito come un ‘pop'” : esce dalla doccia e le “scoppia” un occhio. La terribile vicenda è accaduta alla signora Claire Willis, una 45enne Stok-on-Trent nello Staffordshire. La donna, madre di due figli, si trovava con il marito in vacanza in Turchia. Appena uscita dalla doccia ha sentito come un “pop” all’altezza dell’occhio destro percependo la sensazione che le fosse uscito il bulbo oculare dall’orbita. L’immediato responso dei medici turchi, però, è stato alquanto ...