Ha l’abitudine di lasciare del cibo sul comodino vicino al letto | si ritrova dentro

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un uomo aveva una pessima abitudine: mangiare la serailche avanzava sule poi mettersi a dormire. A parere dei medici questa è stata la causa dei dolori che aveva all’orecchio e che l’hanno costretto ad andare dal dottore che ha capito che il suo orecchio era pieno di uova di scarafaggi. L’uomo aveva sempre prurito e, a tratti, dolore molto forte e aveva capito che qualche insetto potesse essergli entrato nell’orecchio ma non immaginava che uno scarafaggio avesse deposto delle uova. Il medico a cui si è rivolto, specialista di otorinolaringoiatria Zhong Yijin, dell’Ospedale Sanhe nel distretto di Huiyang, ha dichiarato così: “Il paziente detto che il suo orecchio gli causava grossi dolori, come se qualcosa stesse grattandosi o strisciando all’interno. E’ bastata una semplice indagine per trovare più di 10 piccoli scarafaggi all’interno”. Dopo ...

