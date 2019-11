Guendalina Tavassi - la figlia Gaia denuncia : "Sei un brutto esempio". Interviene Cristian Imparato : È ancora guerra aperta fra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, avuta dal rapporto con Remo Nicolini. L'adolescente, che vive col padre, ha accusato su Instagram la madre di non essere un modello da seguire perché assente nella sua vita. La quindicenne si è rivolta direttamente a Barbara d'Urso, che ospita spesso la Tavassi nei suoi salotti, per chiederle che cosa ne pensi del suo comportamento: Barbara, perché non chiedi alla Tavassi dov’è ...

Guendalina Tavassi - la figlia Gaia pubblica le conversazioni : «Mi ha picchiata e maltrattata». La mamma risponde così : Non si arresta la bagarre tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia. Dopo le pesanti accuse dell'adolescente, l'ex concorrente del Grande Fratello, che si trova alle Canarie con il marito e...

“Shopping mano nella mano”. Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini - arriva la soffiata sul loro vero rapporto : La lite tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, 15 anni, che la Tavassi ha avuto dall’ex compagno Remo è sulla bocca di tutti. La ex concorrente del GF e sua figlia Gaia Nicolini hanno discusso pesantemente. Tutto è iniziato quando Gaia ha iniziato a fare una serie di Instagram Story mentre la madre era a Tenerife. Nelle Stories Gaia non è andata per il sottile, anzi ne ha dette alla madre di tutti i colori. Sulla falsariga di Jacqueline, la ...

Guendalina Tavassi - la lite con la figlia è una messinscena? Spunta la segnalazione : Guendalina Tavassi e la figlia hanno litigato per finta? Ultime news e gossip Sta facendo discutere parecchio la lite tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, avuta 15 anni fa dell’ex compagno Remo. Durante una vacanza a Tenerife con il marito Umberto, l’opinionista di Barbara d’Urso è stata attaccata su Instagram dalla primogenita. Quest’ultima ha […] L'articolo Guendalina Tavassi, la lite con la figlia è una ...

La faida tra Guendalina Tavassi e la figlia continua : l’ex gieffina la blocca sui social : Notizia che sta tenendo banco sul web è lo scontro tra Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, e sua figlia Gaia che, con il passare delle ore, sta diventando sempre più acceso e caldo. La Tavassi, arriva ad un gesto estremo: ha deciso, infatti di bloccare la figlia su Instagram. La romana ha partorito Gaia all’ età di diciassette anni, quando era legata al suo ex compagno Remo. Per Guendalina, l’attacco della figlia Gaia è un ...

Guendalina Tavassi la figlia Gaia sui social accusa la mamma : L’ex gieffina Guendalina Tavassi è stata attaccata dalla figlia Gaia, in questo periodo la Tavassi è in vacanza alle Canarie con il marito e i suoi bambini più piccoli, ma proprio in quelli che dovevano essere giorni di relax è scoppiata una vera bomba sui social innescata dalla prima figlia della Tavassi, Gaia. Guendalina è stata attaccata dall’adolescente che sul suo profilo ha dato della persona falsa alla madre. Molte persone si ...

Guendalina Tavassi sui social viene attaccata dalla figlia Gaia : Guendalina Tavassi è stata duramente attaccata dalla figlia Gaia, in questo periodo l’ex gieffina si sta godendo una vacanza alle Canarie con il marito e i suoi bambini più piccoli, ma proprio in quelli che dovevano essere giorni di relax è scoppiata una vera bomba sui social innescata dalla prima figlia della Tavassi, Gaia. Guendalina è stata attaccata dall’adolescente che sul suo profilo ha dato della persona falsa alla madre. Molte persone si ...

Guendalina Tavassi replica alla figlia : L'adolescenza... Ma una madre ci sarà sempre : Le liti familiari dovrebbero restare circoscritte all'interno delle pareti domestiche ma con l'avvento dei social vengono sempre più spesso traslate in ambito pubblico, diventando argomento di discussione per chiunque. È quello che sta succedendo in queste ore in casa di Guendalina Tavassi, dove Gaia Nicolini da qualche giorno ha deciso di mettere in piazza uno spaccato della loro vita.\\La prima figlia di Guendalina Tavassi, che l'ex ...

Guendalina Tavassi - nuove accuse dalla figlia Gaia : 'Quando andavo da lei - mi ignorava' : Continua la querelle social tra Gaia e Guendalina Tavassi. Nel giro di poche ore la quindicenne ha dato vita sul proprio account ad un nuovo sfogo contro sua madre. Ancora una volta la ragazza per esprimere il suo malcontento ha taggato nelle proprie stories Barbara D'Urso. Tutto è cominciato ieri, quando la primogenita della Tavassi avuta dall'ex compagno Remo all'età di soli 17 anni, ha pubblicato alcune Instagram Stories contro sua madre. ...

Guendalina Tavassi replica alla figlia dopo l’appello a Barbara d’Urso : Barbara d’Urso e l’appello della figlia di Guendalina: la Tavassi risponde con un video Guendalina Tavassi ha finalmente deciso di rispondere all’appello che sua figlia Gaia ha fatto a Barbara d’Urso. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha deciso di replicare condividendo sui suoi social un’intervista realizzata da Caterina Balivo a Vieni da me. Nella clip postata, Guendalina confessa di aver mentito durante la ...

“Ladra”. Lite Guendalina Tavassi e Gaia Nicolini. La figlia pubblica i messaggi choc : È arrivato come un fulmine a ciel sereno lo scontro tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini. La giovane ha pubblicato messaggio al veleno contro la madre taggando, ancora una volta, Barbara d’Urso. Gaia Nicolini è la figlia maggiore dell’ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer Guendalina Tavassi. Le due sui social sono apparse sempre molto unite, un bellissimo esempio di famiglia allargata, spesso insieme anche durante le ...

Guendalina Tavassi - nuove accuse della figlia : l’ultima decisione fa male : Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, la guerra continua: ultime news Si sta intensificando la guerra tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia, la 15enne avuta dall’ex compagno Remo quando non aveva neppure la maggiore età. La ragazzina, che da tempo non vive più con la madre, si è scagliata di nuovo contro l’opinionista di […] L'articolo Guendalina Tavassi, nuove accuse della figlia: l’ultima decisione fa male proviene da ...

Guendalina Tavassi replica alla figlia - ma lei rincara la dose : Non sarai mai madre : Non si placa la guerra social tra la ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, e la figlia Gaia che, proprio nelle ultime ore, l’ha accusata di non essere stata con lei una buona madre. Nata dal primo matrimonio della Tavassi con Remo Nicolini, Gaia sembra aver sofferto l’assenza della madre e, dopo svariate situazioni familiari non ancora note, ha deciso di raccontare pubblicamente la sua sofferenza. La figlia maggiore di ...

Guendalina Tavassi accusata dalla figlia Gaia : “Sei brava solo con gli altri tuoi figli” : Dopo le accuse della figlia di Heather Parisi, ecco che scoppia un altro scandalo famigliare via social. Le protagoniste, stavolta, sono Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello vista anche a Tale e Quale Show, e la sua primogenita Gaia Nicolini. Quest’ultima ha lanciato pesanti frecciatine alla madre, per mezzo di Instagram Stories. Il messaggio di Gaia Nicolini contro mamma Guendalina Tavassi Il caso ...