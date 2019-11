Gruppo PSA - Pronta la cessione della fabbrica DS in Cina

Gruppo FCA - Elkann : "Entro fine anno il memorandum d'intesa con PSA" : Il memorandum d'intesa per la fusione tra la Fiat Chrysler e il Gruppo PSA è previsto arrivi entro la fine dell'anno come da tabella di marcia più volte delineata nelle ultime settimane dopo l'accordo preliminare raggiunto alla fine di ottobre. "Guardando a come stanno lavorando le squadre di FCA e PSA, direi che sono incoraggiato che alla fine dell'anno avremo un accordo vincolante. Da qui a fine anno avremo un memorandum of ...

Fca-Psa - nascerà un nuovo Gruppo paritario : I gruppi Fca e Psa, in una nota confermano di star progettando di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità

Fca-Psa - accordo per fusione alla pari : sarà il quarto Gruppo mondiale. Sinergie per 3 - 7 miliardi : Il gruppo sarà quotato a parigi, Milano e Wall Street. Carlos Tavares amministratore delegato, John Elkann presidente. Sede legale in Olanda. Previste Sinergie per 3,7 miliardi senza chiusura di stabilimenti

FCA-PSA - FUSIONE POSSIBILE/ Il Lingotto "Discussioni per creare un nuovo Gruppo' : FCA-PSA, FUSIONE POSSIBILE fra Fiat e Peugeot. Il Lingotto conferma: "In corso discussioni per la creazione di un nuovo gruppo"

Gruppo FCA - Confermate le trattative per una fusione con PSA : La Fiat Chrysler Automobiles è in trattative con il Gruppo PSA per una possibile operazione di integrazione. quanto si legge in un comunicato del costruttore italo-americano, diffuso a poche ore dalle indiscrezioni di stampa lanciate dal Wall Street Journal su colloqui in corso per una fusione alla pari tra i due gruppi automobilistici. Il comunicato di FCA. Il comunicato è breve e non fornisce quindi indicazioni sui termini ...