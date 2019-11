Governo : Conte domani a Monte Sant’Angelo e Candela per cittadinanza onoraria : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 15 sarà a Monte Sant’Angelo, nel foggiano, dove interverrà alla cerimonia di inaugurazione dell’azienda Å?iÅ?ecam; alle 17 il premier è invece atteso a Candela, al Palazzo municipale, per il conferimento della cittadinanza onoraria.L'articolo Governo: Conte domani a Monte Sant’Angelo e Candela per cittadinanza onoraria sembra essere ...

Fondazione Open - Conte : inchiesta non dovrebbe influire su sorti Governo. Bianchi e Carrai annunciano ricorso a Riesame : L'inchiesta sui finanziamenti relativi alla Fondazione renziana Open tiene ancora banco. Per il premier, Giuseppe Conte, "non credo che un'inchiesta giudiziaria debba influire sulle sorti di un governo, sarebbe una commistione inaccettabile". Intanto, i legali del leader di Iv, Matteo Renzi, fanno sapere che le tre denunce annunciate sui social network da Matteo Renzi, la prima per diffamazione, indirizzata al procuratore di Firenze Giuseppe ...

**Governo : Zingaretti - ‘bene Conte su rilancio - Pd pronto’** : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Bene Giuseppe Conte. rilancio dell’azione di Governo a partire da una visone condivisa del futuro. Questo l’Italia si aspetta. Il Pd è pronto!”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘bene Conte su rilancio, Pd pronto’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Eurovision Song Contest - l’Ungheria non parteciperà : “Troppi gay”. Ma il Governo smentisce la motivazione : “Troppi gay”. Sarebbe questo il motivo per cui l’Ungheria ha deciso di ritirarsi dall’Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale (kitsch e divertente) che ogni maggio prova a unire tutta l’Europa. Un mese fa, la tv di stato ungherese ha comunicato il proprio forfait all’edizione 2020, prevista dal 12 al 16 maggio nei Paesi Bassi, sostenendo di preferire il supporto alle meritevoli produzioni create dai talenti ...

Goffredo Bettini : "Dopo questo Governo ci sono solo le elezioni. Conte faccia proposta che vincoli Pd e M5s" : “Conte è un leader politico. Non c’è altro governo oltre il suo. Dopo di lui ci sarebbero solo le elezioni”. Goffredo Bettini, intervistato da La Stampa non vede alternative all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Secondo Bettini “quello che di buono abbiamo fatto finora non basta più” e ora l’obiettivo è quello di “lavorare in un clima più coeso e su indirizzi ...

Alitalia - il Governo si arrende. Conte : "Non c'è soluzione di mercato" : Il governo è costretto ad arrendersi sulla privatizzazione di Alitalia, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha detto chiaramente che al momento una soluzione di mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il ...

“Conte leader - nessun Governo oltre il suo. Faccia una proposta che vincoli Pd e 5s” - dice Bettini : “Conte è un leader politico. Non c'è altro governo oltre il suo. Dopo di lui ci sarebbero solo le elezioni”. In un ‘intervista a La Stampa Goffredo Bettini, riconosciuto autorevole influencer nelle scelte strategiche del Pd, sostiene che l'obiettivo del governo “non è proseguire a tutti i costi, né porre condizioni unilaterali”. Il governo, per Bettini, “ha già evitato una legge di bilancio antieuropea e fondata sul debito, che sicuramente ...

Prescrizione - Conte : “Governo a rischio? No pericoli con riforma - ma certo che troveremo accordo di maggioranza” : Con il nodo Prescrizione ancora irrisolto e gli appelli del forzista Enrico Costa affinché Pd e i renziani di Italia Viva votino il suo disegno di legge per bloccare e cancellare l’entrata in vigore della riforma Bonafede sulla Prescrizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad allontanare le ombre sul futuro del governo, che traballa sul capitolo giustizia: “Rischi per la tenuta ...

Conte batte Di Maio : è lui (di gran lunga) il più popolare nel Governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è l'esponente del governo più popolare. La classifica sulla web reputation dei ministri del secondo governo Conte, varata da Reputation Science, conferma ciò che i sondaggi hanno raccontato fin dai primi mesi del governo giallo verde, ovvero che il premier

Conte : “Il Governo non cadrà - ma basta con le liti. Avanti con un cronoprogramma di riforme” : Il presidente del Consiglio Conte, in un'intervista a 'la Repubblica', ha assicurato che l'esecutivo non cadrà a gennaio: "basta con le liti, si rimanga concentrati. Con l'anno nuovo Avanti con un cronoprogramma di riforme che l'Italia attende da anni. Nessuna aspirazione o velleità ad essere il nuovo leader M5s".Continua a leggere

