Gosens Juventus | Paratici sfida Marotta | derby d’Italia per l’atalantino

Atalanta-Juventus - a Gosens rispondono due volte Higuain e Dybala : a Bergamo finisce 1-3 : Un film già visto e rivisto. L’Atalanta che controlla la partita per 70 minuti, la Juventus che fa poco o nulla ma poi da un gol su rimpallo trova la scintilla per ribaltare la gara. A Bergamo finisce 3 a 1 per i bianconeri, passati in svantaggio con la rete di Gosens al 56′ e poi trascinati da una doppietta di Gonzalo Higuain, con il gol di Dybala nel recupero a sigillare l’undicesima vittoria della squadra di Maurizio Sarri. ...

