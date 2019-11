Giulia De Lellis | “Io a Sanremo? Ecco come stanno le cose”

Giulia De Lellis - “no - grazie!”. E il colpo incassato dall’influencer è davvero pesante. Ecco dove si era proposta : La nota influencer e scrittrice Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione ormai da diverse settimane. Prima per il grande successo del suo libro dedicato al tradimento dell’ex Andrea Damante, poi per alcune polemiche che avrebbero come protagonista la showgirl Belen Rodriguez e per un messaggio misterioso inviato dall’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia. Adesso su di lei sono circolate altre voci e ...

Giulia De Lellis non sarà valletta a Sanremo : Fanpage conferma il rifiuto della rete : Francesco Facchinetti ci aveva provato a lanciare la candidatura di Giulia De Lellis per il prossimo Festival di Sanremo, ma i vertici Rai hanno rispedito la proposta al mittente: è questa la notizia che impazza da qualche ora in rete. Dopo che Dagospia ha reso pubblica l'indiscrezione sul rifiuto della rete al possibile arrivo dell'influencer all'Ariston, ci ha pensato Fanpage a confermare tutto e a fare i nomi di altre probabili vallette di ...

Giulia De Lellis senza un filo di trucco : la “trasformazione” lascia i fan a bocca aperta : Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, influencer, modella, imprenditrice e adesso anche con un libro all’attivo che continua a dominare le classifiche. C’è chi la ama (e sono tanti: più di 4 milioni solo su Instagram) e chi non la può soffrire, ma Giulia De Lellis è tutto questo. E, tra le tante, una cosa che le riesce bene e che porta avanti da anni ormai è dare consigli di bellezza alle sue fan. Da ...

Giulia De Lellis a Sanremo 2020 : Facchinetti ci prova - arriva la risposta della Rai : Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus: la richiesta di Francesco Facchinetti Giulia De Lellis valletta al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. L’idea sarebbe venuta a Francesco Facchinetti, agente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come rivela Dagospia, il figlio di Roby dei Pooh avrebbe proposto alla Rai di valutare la […] L'articolo Giulia De Lellis a Sanremo 2020: Facchinetti ci prova, arriva la ...

“Come Giulia De Lellis”. Belen Rodriguez - tutti lo hanno notato. E si scopre cosa c’è sotto : Consigli beauty, make-up sfavillanti, shooting a tema ‘trucco’, sono queste le armi sfoderate dalla maggior parte delle influencer su Instagram in questi ultimi mesi del 2019! Giulia De Lellis insieme a Chiara Ferragni hanno iniziato a postare per prime video tutorial su come indossare fard, lucidalabbra e fondotinta a prova di selfie… col passare del tempo la moda si è però diffusa a macchia d’olio sul social di fotografia più conosciuto. In ...

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez lite : ora parla Francesco Facchinetti : Perché hanno litigato Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: le parole di Francesco Facchinetti Continua a far chiacchierare la presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Nonostante la soubrette argentina abbia smentito il gossip che parlava di una presunta relazione clandestina con Andrea Damante, Caterina Balivo ha chiesto spiegazioni a Francesco Facchinetti. Che, […] L'articolo Giulia De Lellis e Belen Rodriguez lite: ora parla ...

Giulia De Lellis fa una gaffe imbarazzante : “Che figura di mer*a” : Giulia De Lellis commette una clamorosa gaffe in libreria: cosa è successo Giulia De Lellis, sul suo profilo Instagram, ha ammesso che da circa un annetto è solita frequentare le librerie, molto probabilmente a causa del suo esordio da scrittrice. La fidanzata di Andrea Iannone, qualche ora fa, ha confidato ai suoi followers di aver commesso un’imbarazzante gaffe in libreria. Cosa è successo? E’ entrata in una libreria, chiedendo ...

Belen Rodriguez nega il flirt con il 'Dama' e su Giulia De Lellis : 'Non si riferiva a me' : Dopo settimane di gossip e smentite a mezza bocca, Belen Rodriguez ha finalmente fatto chiarezza su due notizie che hanno impazzato sul suo conto di recente: il presunto flirt con Andrea Damante e la rivalità che ci sarebbe tra lei e Giulia De Lellis. Stando a quello che la showgirl ha dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia ieri sera, il dj sarebbe solo un caro amico dei suoi fratelli, mentre lo sfogo che l'influencer ha avuto contro ...