Giulia Bongiorno contro Bonafede sulla prescrizione | Un calvario ingiusto per gli

Giulia Bongiorno - le femministe in piazza la ignorano : una incomprensibile amnesia : Soltanto chi ci è passata sa cosa significhi, giunta la sera, mettersi a letto con il nemico, cercando di prendere sonno accanto all' uomo che hai amato e dal quale ti saresti aspettata protezione e tenerezza ma che pure si è trasformato in un mostro, che ti picchia, ti umilia, ti offende e pretende

"Riformare la giustizia anche in difesa delle donne". Intervista a Giulia Bongiorno : “Sono contenta che il Codice Rosso stia funzionando, tutte le donne che incontro e che mi scrivono sostengono di sentirsi più incoraggiate a denunciare”. Giulia Bongiorno non nasconde la propria soddisfazione. Il Codice rosso, la legge ideata per tutelare le donne vittime di violenza con la showgirl Michelle Hunziker, dal 2007 con lei nella fondazione “Doppia difesa ” onlus, proposta da ex ministra per la Pubblica ...

Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Patto Salvini-Meloni - lei smentisce ma anche Travaglio conferma : La voce circola da tempo, puntualmente smentita dalla diretta interessata. In più occasioni, Giulia Bongiorno ha detto che no, lei non farà il sindaco di Roma. "Io so le cose che so fare e le cose che non so fare - disse la senatrice leghista a Radio 24 lo scorso aprile -. Sicuramente non sono in gr