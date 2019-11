Giovanna Abate confessa | “Ho paura” Il duro sfogo su Giulia D’Urso

Uomini e Donne - Giulia d'Urso : "Giovanna Abate? Non sono sicura che possa dire di sì a Giulio Raselli" : Giulia d'Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli del trono classico, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' esprimendo il proprio pensiero sulla 'rivale' in amore, Giovanna Abate: Penso che sia una ragazza molto intelligente, veloce nei ragionamenti e nelle risposte. Sa come parlare e come descrivere le sue emozioni. spesso anche meglio di me, che faccio fatica per via dell’imbarazzo. A tratti la vedo furba. perché tende ...

Uomini e Donne/ Giovanna Abate è la scelta di Giulio Raselli? Indizi - Trono classico - : Uomini e Donne Trono classico: Giovanna Abate sarà la scelta di Giulio Raselli? Gli Indizi che inducono a credere che sia in vantaggio su Giulia D'Urso.

Giulio Raselli sceglie Giovanna Abate? Il suo gesto non lascia dubbi : Uomini e Donne: Giulio Raselli lascia lo studio per raggiungere Giovanna. Sarà lei la scelta? E’ finita poco fa una nuova registrazione di Uomini e Donne pregna di colpi di scena. Difatti oltre la scelta di Giulia Quattrociocche, a far molto discutere i fan del dating è stato anche Giulio Raselli. Cos’è successo? In pratica nè Giovanna Abate nè Giulia D’Urso si sono presentate in puntata. Per questo la De Filippi, come ...

Giovanna Abate/ Giulio Raselli bacia Irene - lei lascia lo studio! - Uomini e Donne - : Giovanna Abate, la corteggiatrice di Giulio Raselli lascia lo studio dopo avere visto il tronista baciare Irene, tornerà indietro?

Giovanna ABATE/ Lite con Giulio Raselli e Tina a Uomini e Donne : 'Sei falsa!' : GIOVANNA ABATE, la corteggiatrice di Giulio Raselli lascia lo studio dopo avere visto il tronista baciare Irene, tornerà indietro?

Uomini e Donne - Giovanna Abate : "Di Giulio Raselli mi piace il suo carattere forte - sa tenermi testa" : Non si sono placate le polemiche nei confronti di Giovanna Abate, la nuova corteggiatrice ricordata dai telespettatori - e duramente attaccata da Tina Cipollari - per essere stata la prima del Trono Classico, quest'anno, a far scattare un bacio con il tronista Giulio Raselli.Dal canto suo, Giovanna spiega di volersi lasciar travolgere dalle emozioni, ma è in particolar modo al Magazine di Uomini e Donne che decide di aprirsi spiegando cosa di ...

Giovanna ABATE/ Uomini e Donne : 'con Giulio un bacio voluto'. Tina.. - trono classico - : GIOVANNA ABATE bacia Giulio Raselli e litiga con Tina Cipollari: ecco cosa succederà oggi durante la nuova puntata di Uomini e Donne.