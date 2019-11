Giornalista | blogger | studente universitario | il capitano della Finlandia qualificata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Questo per noi finlandesi è davvero un risultato storico. Un sogno che sono felice di avere realizzato. Sono orgogliososquadra perché sulla carta sia la Bosnia che la Grecia erano migliori di noi, ma siamo riusciti a fare ciò che nessuno pensava fosse possibile”. Tim Sparv è ilche per la prima volta nella sua storia si èad una grande competizione, seconda nel girone dietro solo all’Italia dei record di Mancini. Sparv ha 32 anni e gioca in nazionale da dieci. Ildi una selezione che ha come allenatore Markku Kanerva, un ex maestro delle elementari, non può essere lo stereotipo del calciatore europeo. Iscritto all’Università, scrive articoli per un quotidiano finlandese, ha un suo blog e fa l’imprenditore. “Penso sia fondamentale trovare un equilibrio. Il lavoro, nel mio caso il calcio, è importante ma non deve essere l’unica ...

