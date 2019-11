Giorgio Marchesi su l’Allieva 3 «Comincio a girare il 12 dicembre»

L'Allieva 3 - nel cast Sergio Assisi e Antonia Liskova - ci sarà anche Giorgio Marchesi (Anteprima Blogo) : È ufficiale, la terza stagione di L'Allieva ci sarà. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, sono iniziate oggi nel quartiere Testaccio di Roma le riprese delle nuove puntate della fortunata serie di Rai1 prodotta da EndemolShine Italy. Al momento non è nota la data di messa in onda, ma quasi sicuramente L'Allieva 3 sarà collocata nell'autunno del 2020, per un totale di sei prime serate. In base alle informazioni in nostro possesso, è ...