Gino Paoli e la riforma della prescrizione

Gino Paoli : “Facemmo una riunione con Beppe Grillo per convincerlo a non creare il Movimento. Eravamo io - Arnaldo Bagnasco e Renzo Piano” : “Se il governo reggerà? Ci sono dei dilettanti allo sbaraglio, è difficile capire cosa abbiano in testa“, parola di Gino Paoli. Il cantautore classe 1934 attacca il governo giallorosso non risparmiando il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: “Le disgrazie non vengono mai da sole anche se la disgrazia è generale”, ha dichiarato a Un Giorno da Pecora, programma in onda su Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio ...

Gino Paoli : Al governo dilettanti allo sbaraglio - chi non vuole Gronda è str... : A passare "Un giorno da pecora" è toccato questa volta al cantante Gino Paoli. Ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Radio 1 Rai, l'85enne di Montefalcone non si è risparmiato sullo stato di salute attuale della politica italiana, criticando senza mezzi termini il governo in carica: "Mi chiedi se il governo reggerà? Ci sono dei dilettanti allo sbaraglio, è difficile capire cosa abbiano in testa". Gino Paoli ha ...

Gino Paoli e Ornella Vanoni al sabato sera di Raiuno (contro Maria De Filippi)? : Ornella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e ...