Ghera | necessario intervento Regione Lazio e Comune Roma per salvare Alitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019)– “La grave crisi di, commissariata da quasi tre anni, mette seriamente a rischio una delle maggiori imprese nazionali ed il vasto indotto concentrato anel piu’ grande aeroporto d’Italia. Urge rapidamente intervenire per rilanciare una compagnia strategica per l’economia del, la cui sorte coinvolge ben 25 mila famiglie. Fratelli d’Italia ritiene che il presidente dellaZingaretti ed il sindaco Raggi debbano attivarsi subito per scongiurare lo smembramento di, il ridimensionamento industriale e per salvaguardare le professionalita’ dei suoi dipendenti altamente qualificati. Le istituzioni locali devono impegnarsi nel mettere a sistema le risorse imprenditoriali del, attrarre investimenti per incrementare e rinnovare la flotta, al fine di ricollocare la nostra ex compagnia di bandiera sul mercato ...

