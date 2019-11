Gentiloni va in Ue e si dimette da deputato | l’ultimo saluto alla Camera | “Sarò patriota”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il neo-commissario europeo per l'Economia, Paolo, si è dimesso dae ha voluto lasciare lacon un ultimorivolto ai colleghi in Aula: "Prendo l'impegno solenne di tenere insieme l'interesse nazionale e di nazione europea. Sono un italiano innamorato dell'Italia, un patriota e cercherò di far capire che il modo migliore per tutelare l'interesse nazionale è farlo nella dimensione europea".

