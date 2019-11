Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 29 novembre 2019) Paolosi impegna a "tenere insieme interesse nazionale e dimensione europea", sottolineando di considerarsi "un patriota". Il neo-commissario europeo agli affari economici lo dice parlando in Aula alla. "Voglio dire qualche parola di commiato da quest'aula. Come sapete si è concluso l'iter di formazione della nuova commissione europea, di conseguenza ci saranno le mie dimissioni".ringrazia "innanzitutto il governo, il presidente del Consiglio che mi ha indicato per la commissione e il mio partito che mi ha proposto. Entrare in quest'aula è sempre stato per me elemento di orgoglio, fierezza. Certamente abbiamo avuto limiti, errori. Ma guai a trasferire questi limiti ed errori negli istituti della democrazia rappresentativa". Laè "sempre rimasta una scuola di politica e di libertà. Uscire da quella porta sapendo che non si rientrerà sarà per me...

ilfogliettone : Gentiloni lascia la Camera: per me una grande emozione - - ilbarone1967 : RT @LFacciato: @nzingaretti Mentre Lei sparla della Lega, mi pregio di portare a conoscenza della S.V. che l'On.Gentiloni,dopo 19 anni, las… - mammasi68 : RT @LFacciato: @nzingaretti Mentre Lei sparla della Lega, mi pregio di portare a conoscenza della S.V. che l'On.Gentiloni,dopo 19 anni, las… -