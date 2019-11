Gemma Galgani | Giorgio Manetti la critica | “Non ce la farà mai!”

U&D Over - Giorgio Manetti : 'Gemma Galgani provi a stare sola - con Anna c'è amicizia' : Il numero di Uomini e Donne Magazine che è uscito oggi, venerdì 29 novembre, ha dedicato la sua copertina ad un ex protagonista del Trono Over molto amato: Giorgio Manetti. Il toscano ha avuto un pensiero sia per Gemma Galgani, con la quale ha fatto coppia per circa 8 mesi, che per Anna Tedesco, con la quale ha precisato di non aver mai avuto un rapporto più profondo dell'amicizia. Giorgio torna a parlare di Gemma: 'Sono sempre stato ...

Giorgio Manetti : "Gemma Galgani? Sono stato me stesso. Con Anna Tedesco siamo amici - non c'è mai stato niente" : Giorgio Manetti, protagonista della copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola oggi, ha voluto fare alcune precisazioni, a distanza di mesi, sul suo rapporto interrotto con Gemma Galgani, che, da qualche settimana, sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Juan Luis. Giorgio Manetti: 'Gemma Galgani ormai fa parte dell'arredamento di Uomini e Donne' prosegui la ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani osa alla sfilata - poi il gesto che stupisce tutti. E la reazione di Juan Luis spazza via ogni dubbio : Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, è amore? Dalle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sembra proprio che tra la dama e il cavaliere tutto proceda per il verso giusto. Lui ha occhi solo per Gemma e l’ha dimostrato più volte. Intanto mandando via tutte le aspiranti dame arrivate in studio solo per lui. Si sono presentate in 6 e lui, dopo aver ascoltato la loro presentazione è stato chiaro. “Siete simpaticissime, bellissime. ...

A ‘Uomini e Donne’ Gemma Galgani seduce e bacia Juan Luis Ciano - il cavaliere ha occhi solo per lei : Juan Luis Ciano sta facendo strage di cuori. Il cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ continua a ricevere un numero considerevole di aspiranti corteggiatrici. Tuttavia, sembra avere occhi solo per Gemma Galgani. La conferma è arrivata nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi trasmessa giovedì 28 novembre. Lo scontro di Juan Luis e Paola e il no alle corteggiatrici Sono tante le donne che si sono presentate in ...

Tina Cipollari e Juan Luis Ciano - la “manovra” alle spalle di Gemma Galgani è sotto gli occhi di tutti : Gemma Galgani si è proprio innamorata di Juan Luis Ciano. A confessarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso di una delle puntate ha detto di aver perso la testa per il cavaliere. Maria De Filippi ha mostrato un’esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama, sciolti tra baci e tenerezze e le parole che Gemma ha riservato a Juan Luis sono state più che eloquenti: “Sto facendo pensieri peccaminosi su di ...

Trono Over - Tina Cipollari provoca Gemma Galgani : c’entra Juan Luis : Tina Cipollari e Juan Luis: la provocazione a Gemma Galgani dopo il Trono Over Che Tina Cipollari non nutra una particolare simpatia nei confronti di Gemma Galgani non è di certo un mistero. Da anni le due litigano al Trono Over di Uomini e Donne, ma di recente le loro discussioni si stanno spostando anche al di fuori del piccolo schermo. L’opinionista di Maria De Filippi ha provocato la dama del parterre femminile, tirando in ballo il ...

Tina Cipollari “corteggia” Juan Luis Ciano su Instagram alle spalle di Gemma Galgani : Le manovre di avvicinamento di Tina Cipollari a Juan Luis Ciano proseguono anche a telecamere spente. Lo dimostrano i like che l’opinionista di “Uomini e Donne” piazza sul profilo Instagram dell’odontoprotesista di origini venezuelano. Inaugurato da poco, lo spazio social di Juan ha già collezionato quasi 10 mila follower, numeri lontanissimi da quelli prodotti da Tina e Gemma (1 milione di follower la prima e 500 mila la seconda) ma che ...

Uomini e Donne Over - Gemma Galgani a Juan Luis Ciano : “Ti penso” : Gemma Galgani sempre più innamorata di Juan Luis del Trono Over di Uomini e Donne: la dedica Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione Gemma Galgani e Juan Luis Ciano hanno annunciato di provare una forte intesta l’una per l’altro. Un’intesa che ovviamente ha preso in contropiede un po’ tutti, Tina Cipollari e Maria De Filippi comprese. Tuttavia ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani è ‘partita’ : arriva la confessione intima su Juan Luis Ciano : Meglio di così non poteva andare il percorso di Gemma Galgani al trono over di Uomini e Donne. Da quando in studio è arrivato Juan Luis Ciano, la dama torinese ha perso completamente la testa. Il cavaliere di origini venezuelane che vive a Sant’Antimo (Napoli) si è presentato in trasmissione proprio per corteggiarla e nel giro di poche puntate ha rapito il suo cuore. Nonostante i soliti attacchi di Tina Cipollari e quelli dei telespettatori più ...

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano lascia Gemma Galgani a bocca aperta : il gesto eclatante : Gemma Galgani sembra aver trovato l’uomo giusto in Juan Luis Ciano, il cavaliere approdato al trono over proprio per conoscerla e corteggiarla. Sono passati giorni dall’arrivo di Juan Luis in studio e nonostante Tina Cipollari continui ad attaccare la dama e in generale il suo atteggiamento con gli Uomini pare che le cose procedano per il verso giusto tra i due. Lui sembra molto preso da Gemma, a cui ha fatto anche una romantica dedica social. ...

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano si fa bello per Gemma Galgani : “Ciao amore!”. La reazione dei fan : Non solo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A Uomini e Donne anche Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sono chiacchieratissimi. Il cavaliere di origine venezuelana è da poco arrivato in studio e proprio per corteggiare la dama più famosa nella storia del trono over. Gemma si è subito lasciata conquistare e tra i due è subito scattata la scintilla, ma anche le prime schermaglie. Non solo, come sempre, si è mezza di traverso Tina Cipollari, ma anche le ...

Uomini e donne - Juan Luis Ciano si fa bello per Gemma Galgani : Da molti giorni è al centro dell'attenzione mediatica per essere entrato a far parte del parterre maschile di Uomini e donne, nelle vesti di neo pretendente di Gemma Galgani. E, nelle ultime ore, Juan Luis Ciano ha diviso l'opinione del web, per via di un suo nuovo video condiviso su Instagram, che lo immortala mentre affida i capelli nelle mani del suo barbiere di fiducia, Sasà Cané. Il videofilmato condiviso dal nuovo volto di Canale 5 con i ...

Uomini e Donne - Juan Luis fa una dedica a Gemma Galgani su Instagram : 'Ciao amore' : Sembra procedere a gonfie vele la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, in particolare, nelle scorse ore ha usato i social network per lanciare un messaggio importante alla sua amata. Mentre si faceva tagliare i capelli dal suo parrucchiere di fiducia, il 57enne ha salutato la dama torinese chiamandola "amore". Gemma e Juan Luis uniti nonostante le 'interferenze' La vita sentimentale ...

Uomini e donne - effetto Gemma Galgani : Trono over - ascolti record. La De Filippi contro i tronisti classici : Tre milioni di spettatori al giorno e 25% di share. Il Trono over di Uomini e donne si conferma dominatore della fascia del primo pomeriggio e vince anche il "derby interno" di Canale 5 con i più giovani colleghi del Trono Classico. Intervistata dal Fatto quotidiano, la stessa Maria De Filippi incor