Gazzetta | i calciatori del Napoli non apprezzano che si pensi che siano attaccati al solo

(Di venerdì 29 novembre 2019) È arrivato il giorno dell’incontro, quello tra il presidente De Laurentiis e la squadra delche non si vedono e non si parlano dalla notte del 5 novembre, dalla notte dell’ammutinamento. Non sarà un colloquio sereno e disteso, sottolinea oggi ladello Sport, l’incontro che ci sarà oggi (ma potrebbe slittare a domani) a Castel Volturno non sarà un finale da favola, della serie «e vissero felici e contenti». Perché se chiarimento reale sarà allora potranno esserci toni forti, pur nel rispetto dei ruoli. Il presidente pretende l’ammissione di colpa e il pagamento delle multe, ma inon hanno certo intenzione di accettare senza spiegare le proprie ragioni e gli errori che attribuiscono al presidente Liquidare la questione dicendo che i giocatori sonoal danaro sarebbe superficiale e fuorviante, oltre che offensivo per uomini che ...

