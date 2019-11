Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) “ecco per noi oggi è un nome che è uno slogan. Unche ciuna storia: erano 1600 persone legate proprio al lavoro, ad un’intera economia che veniva dal loro territorio e che in questa regione era fonte di speranza, di gestione delle famiglie, di futuro. Quel tipo di lavoro, quel tipo di economia legata alle miniere è venuto a mancare. Oggi riparte dalle miniere come risorse ambientali e quindi anche come risorse turistiche. Gli ambienti ipogei con il loro fascino sono luoghi di narrazione delle Guide Ambientali Escursionistiche le quali attraverso la loro divulgazione creano un volano turistico per fare rinascere unche da 1600 persone, in appena qualche decennio, è passato a 700 persone. L’auspicio è che questi siti vengano trasformati in luoghi storici dedicati alla narrazione di un’epocastoria italiana. Adessovuole ...

zazoomnews : Gadoni “un piccolo paese della Sardegna che ci racconta una storia” - #Gadoni #piccolo #paese #della - matilde29s : RT @AutunnoBarbagia: Anche #Gadoni si prepara al fine settimana! Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre arriva la nuova tappa di #autunno… - AutunnoBarbagia : Anche #Gadoni si prepara al fine settimana! Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre arriva la nuova tappa di… -