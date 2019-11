Fridays for Future | quarto sciopero globale | migliaia di ragazzi in piazza anche in Italia

Taranto - i giovani dei Fridays for Future in piazza coi lavoratori ex Ilva : “Basta saccheggi da parte delle multinazionali - battaglia per l’Italia” : Circa 5mila persone sono scese in piazza a Taranto per protestare controil piano di licenziamenti sostenuto dalla multinazionale franco-indiana AcelorMittal all’ex Ilva. Numerosa sia la presenza dei lavoratori tarantini dell’Unione sindacale di base sia quelli degli studenti, che sono scesi in piazza associando la mobilitazione dello sciopero globale per il clima (Fridays for Future) per chiedere una soluzione concreta al problema ...

Sardine e FridaysForFuture - a Roma prime prove di abboccamento : ”Le Sardine? Certo che ci sono, stanno con noi. Le Sardine siamo noi”. Luca Ianniello si ferma un attimo, fa segno a un ragazzo al suo fianco di continuare a dare indicazioni al corteo. Il corteo del “FridaysForFuture” a Roma è arrivato a metà percorso, di cartelli che indicano la presenza di Sardine non se ne vedono e il giovane, tra i responsabili del fronte Romano dei seguaci di Greta Thunberg, non sembra ...

“Si vede - si sente - Roma è per l’ambiente” : Fridays for Future chiedono giustizia climatica : Roma – “Si vede, si sente, Roma e’ per l’ambiente”. E’ l’urlo che ha risuonato nelle vie della capitale stamattina per il quarto sciopero globale per il clima. Sono, a quanto dicono gli organizzatori della manifestazione, 30mila i partecipanti, tra studenti medi, universitari e famiglie che dietro lo striscione “Block friday-#fridayforFutureRoma” – slogan di critica e in contrasto con ...

Clima - Fridays for Future : oggi in tutta Italia “300mila in piazza” : “Alla fine più di 300.000 persone sono scese in piazza oggi, nonostante la pioggia, in tutta Italia in più di 110 città piccole e grandi. I picchi ci sono stati a Roma (30mila persone sono arrivate in piazza del Popolo), Milano con 25.000 persone, Torino e Napoli con 10.000 persone e tantissime altre città“: lo hanno affermato gli organizzatori dei Fridays For Future. L'articolo Clima, Fridays for Future: oggi in tutta Italia ...

Milano - blitz dei manifestanti di Fridays for future contro Amazon. Pacchi davanti al negozio : “No a modello economico basato su sfruttamento” : “Oggi trasformiamo questo black friday in un block friday perché questo modello di sviluppo va cambiato”. Migliaia di attivisti di Fridays for future sono tornati in piazza oggi a Milano in occasione del quarto sciopero globale per il clima. Durante il corteo, i giovani hanno attaccato dei cartelli sulle vetrine dei negozi della moda e del Mc Donald di piazza Venezia, mentre davanti al negozio temporaneo di Amazon in San Babila hanno lanciato ...

Fridays for Future : in piazza per rivoluzione verde : Roma – “Siamo sull’orlo della crisi climatica”. E’ questo il messaggio dei giovani che oggi sono in piazza anche a Roma per il quarto sciopero globale per il clima. Il punto di partenza e’ piazza della Repubblica dove i ragazzi delle varie scuole e universita’ si stanno riunendo. I numeri crescono a vista d’occhio. Arrivano cantando “siamo tutti ambientalisti e antifascisti” e con gli ...

Sciopero per il clima - sardine in piazza con i Fridaysforfuture : Oggi le manifestazioni per l'ambiente in 100 città italiane. E per la prima volta ci saranno "pesci" accanto ai giovani ambientalisti dopo l'invito arrivato una settimana fa dai ragazzi che si ispirano a Greta Thunberg

Clima - studenti in piazza per i Fridays for Future : manifestazioni in Italia e nel Mondo [FOTO] : Fridays For Future torna in piazza in tutto il Mondo. Sono in programma e in corso manifestazioni per l’ambiente anche in centinaia di città Italiane. E’ il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta in risposta al Black Friday e anche perché il 2 dicembre si apre a Madrid l’annuale conferenza sul Clima ...

Clima - oggi sciopero globale : in piazza Fridays for Future insieme alle “sardine” : In oltre 130 città italiane si sta svolgendo in queste ore il quarto sciopero globale per il Clima organizzato in tutto il mondo da Fridays for Future. In diverse piazze insieme agli ambientalisti manifestano le sardine, il movimento di protesta contro le politiche di Matteo Salvini e della destra.Continua a leggere

Clima - Fridays for Future : gli studenti tornano in piazza : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il Clima: oggi è in programma la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei. Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento Climatico. Il Black Friday è il ...