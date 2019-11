Fridays For Future | in piazza per rivoluzione verde

Clima - studenti in piazza per i Fridays For Future : Il movimento di Fridays For Future torna in piazza in tutto il mondo. Manifestazioni per l'ambiente anche in centinaia di citta' italiane.

Sciopero per il clima - sardine in piazza con i Fridaysforfuture : Oggi le manifestazioni per l'ambiente in 100 città italiane. E per la prima volta ci saranno "pesci" accanto ai giovani ambientalisti dopo l'invito arrivato una settimana fa dai ragazzi che si ispirano a Greta Thunberg

Clima - studenti in piazza per i Fridays For Future : manifestazioni in Italia e nel Mondo [FOTO] : Fridays For Future torna in piazza in tutto il Mondo. Sono in programma e in corso manifestazioni per l’ambiente anche in centinaia di città Italiane. E’ il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta in risposta al Black Friday e anche perché il 2 dicembre si apre a Madrid l’annuale conferenza sul Clima ...

Clima - oggi sciopero globale : in piazza Fridays For Future insieme alle “sardine” : In oltre 130 città italiane si sta svolgendo in queste ore il quarto sciopero globale per il Clima organizzato in tutto il mondo da Fridays for Future. In diverse piazze insieme agli ambientalisti manifestano le sardine, il movimento di protesta contro le politiche di Matteo Salvini e della destra.Continua a leggere

Clima - Fridays For Future : gli studenti tornano in piazza : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il Clima: oggi è in programma la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei. Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento Climatico. Il Black Friday è il ...

Crisi Climatica - WWF : “I giovani della community WWF YOUng in piazza con i Fridays For Future per il quarto Global Strike” : Venerdì 29 novembre si terrà la quarta manifestazione Globale per il clima organizzata dal movimento Fridays for Future, durante la quale i partecipanti, giovani e non, chiederanno con forza ai governi la fine dell’era dei combustibili fossili e di intraprendere azioni urgenti volte a fronteggiare la Crisi Climatica in atto. Il WWF YOUng, la rete di giovani attivisti del WWF estesa ormai in tutta Italia, sarà presente come sempre nelle ...

Quarto sciopero per il clima - il 29 novembre lezioni a rischio per il FridaysForFuture : lezioni a rischio domani, venerdì 29 novembre, in tutte le scuole d'Italia per lo sciopero globale per il clima: è infatti in programma il Quarto appuntamento del FridaysForFuture movimento giovanile che lotta ai cambiamenti climatici ispirato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla mappa delle manifestazioni al nodo sulla giustificazione da presentare a scuola.Continua a leggere

Milano - protesta di Fridays For future davanti a sede di Amazon : “Dietro prezzi bassi - c’è sfruttamento di lavoratori e di risorse” : “Tassate Amazon e usate i capitali per combattere il cambiamento climatico”. È questo il messaggio che gli attivisti milanesi di Fridays For future hanno portato nel pomeriggio di fronte alla sede di Amazon Italia a Milano. Qui hanno messo in scena una rappresentazione teatrale per denunciare il fatto che “dietro la possibilità di acquistare a prezzo ridotto, c’è lo sfruttamento dei diritti dei lavoratori e delle risorse del pianeta che ...

Ambiente - presidio di Fridays For future davanti Palazzo Lombardia : “Disattesi impegni presi da istituzioni. Decreto clima? Insufficiente” : “Basta negazionismo, vogliamo che la Regione approvi la dichiarazione di emergenza ambientale”. È questo l’appello degli attivisti lombardi di Fridays For future che ieri sera, venerdì 22 novembre, hanno manifestato davanti a Milano di fronte a Palazzo Lombardia. In attesa del quarto sciopero mondiale per il clima previsto per venerdì prossimo, i ragazzi e le ragazze di FFF chiedono al presidente Fontana di approvare una serie di misure non solo ...

Primo abboccamento. Appello di Fridays For Future alle Sardine : "Scioperate con noi" : Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, organizza il suo quarto sciopero globale per il clima per venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, per contestare un modello di consumo ritenuto esasperato e non sostenibile. In Italia, i ragazzi di FFF lanciano un Appello al movimento delle “Sardine” perché aderisca allo sciopero, “convinti che gli obiettivi per cui ...

Movimento Fridays For Future Italia : “Non chiamatelo maltempo - la crisi climatica è già qui” : “Da una settimana l’Italia è in ginocchio per un’ondata straordinaria di fenomeni meteorologici estremi. Venezia, Matera, Gallipoli, Firenze, Bolzano sono solo alcune delle numerosissime città flagellate da quello che la maggior parte dei media si ostina a chiamare genericamente ‘maltempo‘. Ma attribuire una serie di eventi di questa intensità e frequenza alla casualità, ai capricci del meteo, significa tacere che ...

Grancio : tra priorità FridaysForFuture c’è stop stadio della Roma : Roma – “I giovani di Fridays For Future hanno inserito lo stop allo stadio di Tor di Valle fra le priorità della loro manifestazione di oggi, con la quale intendono richiamare la Giunta Raggi al rispetto degli impegni contro il cambiamento climatico assunti con la mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina. Sarò in piazza con loro, per sostenere le ragioni di una generazione che guarda al futuro della propria città.” Così Cristina ...

Ambiente - flash mob in piazza de Ferrari degli attivisti di Fridays For Future : «Oggi per protestare abbiamo scelto il “Die in”, la simulazione della morte», spiega Filippo Ferro, uno degli attivisti del gruppo genovese

Clima - l’economista Rifkin : “Civiltà fossile finirà entro il 2028 - serve un Green New Deal mondiale. Fridays For Future? Rivolta planetaria” : “La civiltà fossile sta collassando in tempo reale, finirà entro il 2028”. È questa la previsione dell’economista statunitense Jeremy Rifkin che ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ha presentato il suo nuovo libro Un Green New Deal globale (Mondadori). “Questo avverrà perché oggi il costo dell’energia solare ed eolica è diventato inferiore di quella prodotta dal nucleare, dal carbone o dal gas naturale”. Rifkin tesse le ...