Francesco Panella che ha conquistato New York facendo cucina italiana vera

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il boutique hotel Moxy NYC a Chelsea: a destra si vede FeroceCappuccino e brioche per colazione al Bar FeroceUno scorcio della sala ristorante che dà sul giardinoLa pizza con Prosciutto di Parma 24 mesi e Burrata di AndriaI paccheri di Mancini con il Pomodoro del Piennolo DOPIl raffinato Feroce Caffè, con il lungo banconeLo spettacolare fritto misto di mare e verdureLanda coperta di Feroce RistoranteLa Cotoletta Milanese:nell'impanatura c'è un tocco di camomillaGuancia di vitello brasata, in salsa di Barolo, con chips di polentaIl Conservatory del bar: per guardare il pc e bersi un drinkIl Negroni di Feroce: homemade naturalmenteI bisnonni fondarono un ristorante a Roma, l’Antica Pesa, in via Garibaldi 18, nel 1922. Poi, esattamente 90 anni dopo, nel 2012insieme al fratello Simone ha scelto di esportare la stessa insegna nel quartiere di Williamsburg a New ...

