Francesco Chiofalo ricoverato ‘Lenticchio’ esce dall’ospedale e spiega cosa gli è

(Di venerdì 29 novembre 2019) La serata e la nottata di ieri sono state tremende per, il quale è stato costretto a recarsi d’urgenza al pronto soccorso perché si erano improvvisamente gonfiati le labbra, il viso ed altre zone del corpo. Durante il tragitto in ospedale, ha deciso di condividere con i fan tutte le sue preoccupazioni e paure. Poco fa, sempre attraverso Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti. La fidanzata Antonella Fiordelisi si era mostrata molto ansiosa nelle ore in cui era accaduto l’episodio: “Purtroppomi ha chiamato che era tutto gonfio, non riusciva a respirare bene, stava in macchina con l’amico e stava andando al Pronto Soccorso. Mamma, ragazzi, non sapete che ca** di paura! Non stava nemmeno con me, non so cheha mangiato… non so cheè successo. Mamma mia, mi sta mancando l’aria, ve lo giuro!”. (Continua dopo la ...

