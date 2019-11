Francesco Chiofalo ha il viso gonfio e va al pronto soccorso

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Serena Granato In una serie di Instagram story, condivise nella serata tra il 28 e il 29 novembre,ha confidato ai fan di avere iltumefatto Oggi è molto seguito sui social, perché ricordato per la sua partecipazione a Temptation island nel ruolo di fidanzato, in coppia con Selvaggia Roma, e per aver preso parte a Temptation Island vip nel ruolo di tentatore., nelle ultime ore, è tornato a far parlare di sé per via di alcune storie condivise sul suo profilo Instagram, che lo immortalano mentre mostra ai follower il suotumefatto. In particolare, alla visione delle esclusive immagini postate da, emergonori e rossori localizzati intorno agli occhi e soprattutto sulle labbra del giovane vip. E, in una delle sue ultime storie condivise su Instagram,appare a bordo di un'auto, intento a raggiungere un ...

notizieit : Francesco Chiofalo in ospedale: cos’è successo? - zazoomblog : Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: le labbra enormi, gonfie. La foto - tudifrudi : Ed eccoci qua, per la terza volta col cuore in gola nel 2019 per colpa di Francesco Chiofalo. -