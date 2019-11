Fondazione Open | i tweet pro Renzi spostano la narrazione E i russofobi | chissà perché

Fondazione Open : Bianchi - ‘nessun archivio segreto ne’ carte a parlamentari’ (2) : (Adnkronos) – “Sono stato oggetto di perquisizioni e sequestri -continua Bianchi- significativamente estesi, che si sono spinti indietro fino al 2007. Segnalo che l’ipotesi di reato a mio carico è riferita all’anno 2016”. “Dell’importo netto di consulenze professionali, scritte o verbali come uso di ogni avvocato, sono libero di disporre nel modo che credo, comprese donazioni significative ad un ...

**Fondazione Open : Bianchi - ‘nessun archivio segreto ne’ carte a parlamentari’** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Non esiste nessun archivio segreto dei finanziatori di Open. Tutti i contributi sono stati effettuati su un unico conto corrente bancario, intestato ad Open, ne era conoscibile e tracciata la provenienza, la data e l’importo. Avrei voluto far parlare gli strumenti processuali ma alcune cose lette in questi giorni mi spingono a intervenire per non alimentare la disinformazione in atto”. ...

Fondazione Open : Di Battista - ‘renziani Italia ‘morta’ necessitano di immunità’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – M5S acceleri “sul conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell’Imu non versato dagli istituti religiosi. Vedrete che i renziani passati a Italia ‘Morta’ o quelli lasciati a fare politicamente da ‘palo” nel PD in Parlamento voteranno tutte le nostre proposte anche perché, se ...

Fondazione Open : Faraone - ‘Di Battista sia trasparente come Renzi’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Il giramondo Di Battista, a spese non si sa bene di chi, attacca Matteo Renzi sui compensi legittimamente ricevuti per le conferenze internazionali dove viene chiamato a parlare come accade per molti altri leader. Tutto sempre certificato e trasparente. Siamo alla follia : Di Battista si inventa il reato d’intenzione!!”. Lo dice in una nota il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide ...

Fondazione Open - spuntano 800mila euro di Librandi (poi candidato e oggi di Italia Viva) : Secondo quanto rivelato da L'Espresso, nelle indagini sulla Fondazione Open, presieduta dall'avvocato Alberto Bianchi e considerata la cassaforte del "Giglio Magico" intorno a Matteo Renzi, spuntano nuovi finanziamenti "sostanziosi". Uno, in particolare, ammonterebbe a ben 800mila euro e sarebbe stato fatto da Gianfranco Librandi, imprenditore che ha versato questi soldi attraverso le sue aziende.La particolarità di Librandi è ...

Fondazione Open - Matteo Renzi contro tutti : querela i giornalisti e presenta denunce per rivelazione di segreto istruttorio a Firenze : Matteo Renzi contro tutti. Non si arresta l’offensiva mediatica del fondatore di Italia Viva, cominciata nei giorni scorsi, quando la stampa nazionale ha cominciato a raccontare l’inchiesta della Procura di Firenze sui finanziamenti alla Fondazione Open. Oggi nel mirino dell’ex premier ed ex segretario del Pd ci sono soprattutto giornalisti e magistrati. “Le prime tre denunce penali che ora firmo (Travaglio Verità ...

Fondazione Open - il legame tra i finanziatori e Carrai e i soci in Lussemburgo : Trovato l’archivio segreto dell’avvocato Alberto Bianchi, presidente della Fondazione Open, con i nomi di imprenditori e politici finanziatori. Lo riporta un articolo del Corriere della sera.La lista era nella disponibilità dello stesso Bianchi, indagato per traffico d’influenze, riciclaggio e finanziamento illecito. Gli investigatori della Guardia di Finanza lo hanno trovato nel corso della seconda perquisizione ...

Fondazione Open - Renzi : “Chi mente dovrà risarcire. Mi farò tanti bei soldini…” : "Ho attaccato i magistrati ed è saltata fuori la notizia che ho comprato una casa" ha detto il leader di Italia Viva, parlando dell'inchiesta sulla Fondazione Open. E quindi spiega che il caso dell'acquisto dell'immobile "è limpido", "chi mente sarà chiamato a risarcire, e conto di fare parecchi soldini..."Continua a leggere

Fondazione Open : Salvini - ‘no speculazioni - Renzi va sconfitto alle elezioni’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Non faccio speculazioni, non ho elementi per giudicare. Renzi va sconfitto in cabina elettorale, non nelle aule dei tribunali. Mi auguro che la giustizia sia veloce, per lui e per tutti. Indegno che ci siano processi che durano 5, 6, 7… 10 anni. La giustizia su questo fronte va radicalmente riformata”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Fondazione Open: Salvini, ...

Fondazione Open : Librandi - ‘soldi per ‘comprarmi’ seggio? ma se ero già deputato’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Quel finanziamento a Open per ‘comprarmi’ il seggio? Io ho fatto per 8 anni il consigliere comunale e poi per 5 anni sono stato deputato. Io ero già deputato non avevo bisogno di comprarmi un bel niente…”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. Questa vicenda sarà un danno per Italia ...

Fondazione Open : Librandi - ‘finanziamento? sono soldi sudati - tutto regolare e tracciabile’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “sono soldi regolari, trasparenti, tracciabili, non scaricati dalle tasse della mia azienda ma sudati e guadagnati con estremo sudore”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. L'articolo Fondazione Open: Librandi, ‘finanziamento? sono soldi sudati, tutto regolare e tracciabile’ sembra essere il primo ...

Fondazione Open : Librandi - ‘c’è chi compra barca o quadro - io finanzio politica in cui credo’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “No non son pentito per niente perche ho condiviso un progetto con Renzi e andrò vanti a condividerlo”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. “Un imprenditore puà decidere di comprare una barca o un’opera d’arte. Io credo nel Paese e credo che sia un cosa importante per cui lottare e dato che ...

