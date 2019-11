Firenze | Bologna e… Genova si candidano per le Olimpiadi del 2032

Firenze e Bologna vogliono candidarsi alle Olimpiadi del 2032 : Le Olimpiadi di Firenze e Bologna 2032. Non Roma (che disse no), non Milano (che avrà quelle invernali nel 2026). Firenze e Bologna. Perché il trend, pare, ora sono i Giochi “nelle realtà regionali”. O almeno così spera il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani che a margine del convegno “I percorsi organizzativi per i giochi olimpici: Storia, sostenibilità, legacy e opportunità”, ha ufficializzato ...

Sardine - dopo il successo di Bologna e Modena il movimento cresce : migliaia di adesioni da Milano a Genova - da Firenze alla Puglia : Prima Bologna, poi Modena. Presto Torino, Milano, Genova, Firenze, Puglia e altre città, tra cui Benevento, Reggio Emilia e Sorrento. Il movimento delle Sardine (nato per proporre un’alternativa a Salvini e alla sua Lega) cresce e si moltiplica in tutta Italia, da Nord a Sud, con ritmi e numeri per certi versi inaspettati. Il boom di Piazza Maggiore nel capoluogo emiliano e poi il bis a Modena hanno creato emulazione, tanto che le ...

Sardine - dopo Bologna il flash mob a Firenze per una cena elettorale di Salvini : Firenze come Bologna, le "Sardine" arrivano anche in Toscana. dopo aver invaso giovedì scorso piazza Maggiore, questo bizzarro movimento di protesta contro Matteo Salvini è...

Emilia Romagna - Salvini lancia la campagna elettorale : “Prima liberiamo Bologna e poi Firenze” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno a fine gennaio: "Prima proviamo vincere a Bologna e poi proviamo a vincere a Firenze. Io sogno una Emilia Romagna più bella, più ricca, più felice e più sicura".Continua a leggere

Guasto sulla linea Bologna-Firenze - traffico ferroviario in tilt : ritardi fino a 140 minuti : I vigili del fuoco sono intervenuti sulla linea dell'Alta Velcoità Bologna-Firenze per un Guasto che ha mandato in tilt il traffico ferroviario. Secondo l'ultimo aggiornamento diramato da Trenitalia, sono 140 i minuti di ritardo accumulati dai treni in viaggio e altri 40 quelli dei treni istradati su percorso alternativo.Continua a leggere