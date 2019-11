Fiorentina | per le gare di dicembre torna sulla maglia il logo della Val Di Fassa

Calciomercato - due super contropartite dell’Inter alla Fiorentina per Chiesa : la risposta di Piatek al Genoa - portiere alla Samp : Continua il programma valido per la giornata di Champions League, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della competizione. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare, importanti aggiornamenti sul fronte Calciomercato, ecco tutte le trattative delle ultime ore. BETIS – Sergio Canales continua il matrimonio con il Batis, il calciatore ha prolungato di un’altra stagione il suo contratto ...

Esonero Montella - nome a sorpresa per l’eventuale sostituto alla Fiorentina : E’ un momento negativo in casa Fiorentina, la squadra viola non è riuscita dalla crisi e non ha reagito dopo la debacle contro il Cagliari, nella sfida contro il Verona è arrivata un’altra sconfitta e contro una squadra sicuramente alla portata. La Fiorentina ha sicuramente una squadra all’altezza ed in grado di lottare per l’Europa, la stagione fino al momento può essere considerata deludente, sul banco degli ...

Fondazione Open - in corso perquisizioni della Finanza nella sede Fiorentina dell’ex cassaforte di Renzi : Sono in corso da parte di militari della Guardia di Finanza perquisizioni a Firenze, a quanto apprende l’Adnkronos, legate a un’indagine della procura sulla Fondazione Open, di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra le quali la convention della Leopolda. L’avvocato Bianchi risulta indagato per traffico di influenze ...

Notizie del giorno – Le ultime sulla panchina della Fiorentina - bufera su Cellino - 4 cessioni per il Genoa : Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. panchina Fiorentina – Le ultime giornate, in casa Fiorentina, sembrano rispecchiare quelle di inizio stagione, almeno in termini di risultati. Negativi, decisamente. Quattro punti nelle ultime cinque partite e ben tre sconfitte, di cui due consecutive. Al ...

Denunciati 28 ultras per gli scontro dopo Fiorentina-Atalanta : Sono 28, al momento, gli ultras bergamaschi Denunciati dalla Digos della questura di Firenze per i gravi disordini avvenuti nel post partita dell’incontro di calcio Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio scorso. Gli ultras sono accusarti di aver cercato prima e dopo la gara lo scontro con i tifosi avversari e di essere arrivati a sequestrare un pullman minacciando l’autista per poter scendere e darsi agli scontri. Tutti sono stati trovati in ...

La Lazio mette la quinta. Roma vola : tris al Brescia. E' crisi per la Fiorentina : Lazio corsara in trasferta contro il Sassuolo: i biancocelesti hanno battuto gli emiliani per 2 a 1 con un gol in pieno recupero di Caicedo che consente alla squadra di Immobile di mantenere il terzo posto in classifica a quota 27. Nel primo tempo la Lazio era passata in vantaggio con Immobile ma er

Fiorentina - infortunio German Pezzella : il difensore sarà operato per la frattura dello zigomo : infortunio per German Pezzella durante Verona-Fiorentina: il difensore argentino ha riportato la frattura dello zigomo e verrà operato infortunio per German Pezzella durante la partita fra Verona e Fiorentina. La società toscana comunica che: “il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa ...

Fiorentina - Ribery pronto a tornare in campo : “tristezza infinita per la squalifica - adesso mi farò perdonare” : L’esterno francese è pronto a tornare in campo dopo la squalifica, comminatagli dopo le intemperanze post Fiorentina-Lazio Tre turni di stop, colpa di una reazione spropositata con un guardalinee al termine della partita con la Lazio dello scorso 27 ottobre. Un mese dopo, Franck Ribery è pronto a tornare in campo con la maglia della sua Fiorentina, lo farà nella delicata trasferta di Verona, dove i viola vanno a caccia di tre punti ...

Fiorentina - Ribery a cuore aperto : “Ho avuto due fortune nella vita. Post Berlino 2006? Ecco come andò…” : Uno dei più forti della storia recente. Da tanti dato per finito, ma lui ha risPosto alla grande sul campo. Frank Ribery si è preso la Fiorentina, quasi subito. Il francese si è raccontato in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Di seguito qualche spaccato. “Non ho mai dimenticato le mie origini, da dove provengo. Famiglia povera, la mia. Conosco il significato della parola ‘difficoltà’. Quando sono ...

I Della Valle pronti a tornare nel calcio - Ascoli o Sambenedettese per gli ex proprietari della Fiorentina : Clamorosa indiscrezione de “Il Sole 24 Ore“. I fratelli della Valle, Andrea e Diego, sarebbero pronti a tornare nel mondo del calcio. Solo qualche mese dopo la cessione della Fiorentina, gli ex proprietari viola sono pronti a rituffarsi in una nuova avventura. Due le squadre indiziate: Ascoli e Sambenedettese. La società marchigiana è di proprietà del gruppo Bricofer. Ad essere molto interessato è Filippo, figlio di Diego della ...

Rizzoli chiarisce l’errore del rigore assegnato per il tocco di Zielinski in Fiorentina-Napoli : Durante la riunione tenutasi ieri a Roma con i dirigenti dei club della serie A, il designatore arbitrale Rizzoli ha spiegato tra le altre cose il motivo per cui è stato un errore assegnare il rigore alla Fiorentina per il fallo di mano di Zielinski. “L’arbitro non si era reso conto e per questo c’é stato intervento del VAR, altrimenti non sarebbe dovuto intervenire. Episodio molto difficile. Il braccio é molto largo e invade ...

Fiorentina - paura per Terzic : tentato rapimento in Serbia [DETTAGLI] : La polizia serba ha arrestato due persone che la notte scorsa a Belgrado hanno tentato di rapire il calciatore Aleksa Terzic, in forza alla Fiorentina, titolare della nazionale serba Under 21. Come riferiscono i media, intorno alle 3 nel quartiere residenziale di Novi Beograd una Audi ha speronato la Bmw del giovane calciatore, che era da solo alla guida. Quando Terzic è uscito dall’auto i due hanno cercato di neutralizzarlo e di ...

