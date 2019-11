Final Fantasy VII Remake ci mostra Cloud nelle nuove immagini ufficiali

Final Fantasy 7 Remake - sui nuovi wallpaper ufficiali campeggia Cloud : Il sito ufficiale di Final Fantasy 7 Remake si è aggiornato mostrando una serie di nuovi wallpaper aventi per protagonista niente meno che Cloud Strife.Possiamo dunque apprezzare queste nuove immagini scelte dal team di Nomura per rappresentare Final Fantasy 7 Remake in occidente. Sui wallpaper traspare un Cloud serio, con il volto da guerriero pronto per una nuova avventura da mercenario in Avalanche.Riportiamo qui di seguito il link per ...

Final Fantasy 14 su PS5 e Xbox Scarlett? : Final Fantasy 14 giungerà anche su PS4 e Xbox Scarlett? Con l'avvicinarsi della nuova generazione di console, ormai praticamente date per arrivate il prossimo novembre, si parla anche di titoli disponibili al lancio e un pilastro del genere degli MMO come Final Fantasy 14 sarebbe certamente molto apprezzato dai fan di tutto il mondo.In occasione di un'intervista, Naoki Yoshida si Square Enix ha mostrato come l'obbiettivo del team sia rendere FF ...

Final Fantasy VII Remake : un nuovo video mostra uno dei devastanti attacchi speciali di Aerith : Sono molti i cambiamenti e le novità che Final Fantasy VII Remake vanterà rispetto allo storico capitolo originale, tra queste troviamo una trama per certi versi approfondita e l'introduzione di un nuovo sistema di combattimento in tempo reale.Nella giornata di oggi, la pagina ufficiale del gioco ha pubblicato uno speciale video che mostra "Tempesta", uno dei devastanti attacchi speciali a disposizione di Aerith, personaggio che nel capitolo ...

Sorpresa per Final Fantasy 7 Remake : boss mai visti arrivano su PS4 : Il Remake di Final Fantasy 7 sembrava solo un'utopia qualche anno fa. A lungo lo zoccolo duro di fan della saga ruolistica giapponese ha chiesto a gran voce alla porta di Square Enix di realizzare un rifacimento di quella che, quasi all'unanimità, è considerata la Fantasia Finale più bella ed emozionante dell'intero franchise, nato addirittura sul finire degli anni '80. Dopo indiscrezioni incontrollate, rumor e presunti leak ad aver affollato ...

La seconda parte di Final Fantasy VII Remake è già in sviluppo : Final Fantasy 7 Remake è uno dei giochi più attesi in arrivo il prossimo anno senza dubbio, e proporrà in una veste completamente nuova uno dei titoli più amati di tutti i tempi.Il gioco di Square Enix arriverà suddiviso in episodi, con il primo in arrivo a marzo 2020, ma non sappiamo quando arriverà il secondo. Tuttavia, ci sono buone notizie, poiché il team di sviluppo ha confermato di essere già al lavoro sulla seconda parte.La conferma ...

Final Fantasy VII Remake vanterà nuovi potenti boss : Square Enix ha di recente confermato che l'attesissimo Final Fantasy VII Remake conterrà nuovi personaggi, tra cui anche potenti boss. Inoltre la compagnia ha confermato che i lavori sul secondo episodio (il primo si concentrerà sulla fuga da Midgar) sono già iniziati."Quando pensate al boss Finale di Midgar, probabilmente vi verrà in mente M.O.T.O.R, tuttavia nel gioco faranno la loro comparsa nuovi boss, che aggiungeranno elementi alla storia. ...

Pubblicati nuovi asset per Final Fantasy VII Remake : Nella giornata di oggi, Square Enix Ltd., ha presentato nuove spettacolari immagini dedicate a Final Fantasy VII Remake. Le immagini (tra cui anche artwork) spaziano dai personaggi principali ai secondari, tra cui anche alcuni esponenti della dispotica Shinra. Di seguito trovate una selezione delle immagini migliori:Final Fantasy VII Remake sarà disponibile su PlayStation 4 in data 03/03/2020 con voci in inglese, giapponese, francese e tedesco ...

Il team di Final Fantasy XIV è al lavoro sulla versione PS5 : Se vi state chiedendo cosa succederà al più grande MMO di Square Enix quando PS5 sarà disponibile alla fine del 2020, ora abbiamo una risposta. Il produttore di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, è stato a Londra questa settimana per il Final Fantasy XIV London Fan Gathering. Durante la sua apparizione ha confermato che il team di sviluppo di FF XIV sta lavorando su una versione PS5 del gioco.Questa notizia è stata riportata dall'account Twitter ...

Final Fantasy XV su Google Stadia contiene nuove feature : Google Stadia è il nuovo servizio streaming di giochi lanciato da poco meno di un giorno e al suo interno, tra i 22 titoli giocabili, è presente anche Final Fantasy XV che racchiude una serie di contenuti speciali.Come dettagliato in un tweet dello studio, la versione per Stadia include tutti e quattro i DLC, la modalità multiplayer Comrades, il Booster Pack e l'Holiday Pack. Tuttavia i nuovi contenuti speciali sono presenti sotto forma di mini ...

Final Fantasy 7 Remake : minacce di mostra per la doppiatrice di Tifa : La doppiatrice di Tifa di Final Fantasy 7 Remake è stata minacciata di morte, come spesso accade a personaggi famosi esposti ad un pubblico arrabbiato per le motivazioni più disparate.Si tratta naturalmente di una reazione tanto insensata quanto stupida e deplorevole, ma sta di fatto che le community dietro ai diversi franchise possono celare spesso e volentieri componenti particolarmente tossici, e sfociare in reazioni di questo tipo. In ...

Final Fantasy VII Remake : Kitase parla della profondità della storia e del funzionamento delle evocazioni : Final Fantasy VII Remake sta per arrivare e nel frattempo in questo periodo sono disponibili nuovi dettagli. Di recente l'account Twitter ufficiale del gioco ha pubblicato due brevi video con protagonista il producer Yoshinori Kitase.Nel primo video Kitase ha spiegato come il team di sviluppo si sia prodigato nel rendere la storia più profonda, prendendo come esempio il passaggio in cui il Presidente della Shinra dichiara che gli eroi ...

I giochi classici della serie Final Fantasy in arrivo su Xbox Game Pass a partire dal prossimo anno : Oggi, all'evento Microsoft, X019, che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. ha annunciato che alcuni dei titoli più amati della serie Final Fantasy saranno disponibili con Xbox Game Pass a partire dal 2020 per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows 10.Shinji Hashimoto, Brand Manager di Final Fantasy, è salito sul palco all'evento per annunciare che, a partire dal 2020, i seguenti titoli della seri saranno disponibili ...

Final Fantasy 14 Online : Shadowbringers - riportiamo la città di Ishgard al suo antico splendore : La patch 5.11 di Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers, uscita oggi, invita i Guerrieri della luce a collaborare per riportare la città di Ishgard al suo antico splendore.riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli in merito:Leggi altro...

Il producer di Final Fantasy 7 Remake spiega come funzioneranno le evocazioni in un video : Remake o no, nessun gioco di Final Fantasy può dirsi completo senza evocazioni e l'imminente Final Fantasy 7 Remake le proporrà nuovamente. La pagina Twitter ufficiale del gioco ha condiviso una breve clip con il produttore Yoshinori Kitase che spiega come funzioneranno le evocazioni nell'imminente Remake.Nelle battaglie con i boss e nelle battaglie contro alcuni nemici più duri, i giocatori saranno in grado di invocare usando la Summon Materia ...