Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il sito ufficiale disi è aggiornato mostrando una serie diaventi per protagonista niente meno cheStrife.Possiamo dunque apprezzare queste nuove immagini scelte dal team di Nomura per rappresentarein occidente. Suitraspare unserio, con il volto da guerriero pronto per una nuova avventura da mercenario in Avalanche.Riportiamo qui di seguito il link per scaricare idiStrife, sua per PC che Android e iOS.Leggi altro...

videogamedeals : FINAL FANTASY XII PLAY ARTS -KAI- GABRANTH $89.99 via Square Enix Store. - meganoidgames : Square Enix aggiorna il sito ufficiale di Final Fantasy 7 Remake per darci in pasto i wallpaper dell'eroe Cloud Str… - Eurogamer_it : Final Fantasy 7 Remake, sui nuovi wallpaper ufficiali campeggia Cloud #FF7Remake -