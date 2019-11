Fifa 20 Ultimate Team Black Friday | annunciato il “Best of TOTW”

Fifa 20 Ultimate Team Black Friday e Super Sunday : tutto ciò che devi sapere! Proseguono le SBC Flash! : Come accade ormai da qualche anno anche stavolta EA Sports promuoverà una serie di iniziative su Fifa 20 Ultimate Team sia in occasione del cosiddetto Black Friday, venerdì 29 novembre, che in occasione del Super Sunday, domenica 1° dicembre Black Friday: che cos’è? Come riporta Wikipedia: ” Il Black Friday (“venerdì nero” in inglese) è negli Stati […] L'articolo Fifa 20 Ultimate Team Black Friday e Super Sunday: ...

Black Friday Fifa Ultimate Team al via oggi - cosa aspettarsi dall’evento? : La giornata del tanto atteso Black Friday FIFA Ultimate Team è finalmente arrivata, e i milioni di videogiocatori impegnati sui campi da gioco di Electronic Arts non stanno nella pelle nell'attesa di scoprire cosa il publisher abbia in serbo per loro. Un evento che chiaramente non mancherà di foraggiare la grandissima community con una sfilza di contenuti particolarmente golosi, che spingeranno gli utenti a presenziare quanto più possibile ...

Fifa Ultimate Team e il Black Friday 2019 - nuove carte in vista? : Le novità in FIFA Ultimate Team non latitano di certo. D'altronde la modalità di gioco di FIFA 20 è proprio in questo modo che, anno dopo anno, è riuscita a ritagliarsi un posto di assoluto rispetto nei cuori dei fan, che quotidianamente si affannano per soddisfare tutte le richieste videoludiche del titolo di Electronic Arts, complici obbiettivi sempre freschi che mantengono alta l'attenzione. E ovviamente, al fianco di obbiettivi e sfide ...

Fifa Ultimate Team e il panico da Black Friday 2019 : quando vendere e quando acquistare? : È un momento particolarmente prolifico per Fifa ultimate Team, la magnetica modalità di gioco che ha fatto come di consueto il suo ritorno anche in Fifa 20. Electronic Arts non si è lasciata scappare l'opportunità di foraggiare le proprie casse grazie ai grandi introiti che le microtransazioni gli garantiscono proprio in questo frangente. Numerose sono le feature che nel corso delle settimane stanno stuzzicando le voglie completistiche dei ...

Fifa Ultimate Team Incontri Principali - le previsioni per il 19 novembre : quali i possibili match? : In Fifa Ultimate Team non mancano gli spunti utili ad alimentare la voglia di novità per gli utenti. Nel corso degli anni il titolo di Electronic Arts ha affinato la sua formula e si è sviluppato in un modo tale da essere sempre fonte di magnetismo per i fan più sfegatati, che cercano divertimento anche lontano dai campi da gioco digitali.La conclusione della FUT Champions Weekend League per Fifa Ultimate Team vuol dire una cosa specifica: ...

Fifa Ultimate Team Road to the Final - sblocco SBC Gomez : i consigli per le formazioni da scambiare : La domenica è una giornata parecchio impegnativa per i giocatori di FIFA Ultimate Team all'interno di FIFA 20. Come ogni fine settimana si ripete ancora una volta il rito della FUT Champions Weekend League, la competizione che mette gli utenti a confronto, con classifiche da scalare a suon di vittorie su un massimo di trenta partite giocabili. Golosi i premi messi in palio, che verranno assegnati come da consuetudine nella giornata di giovedì, ...

Fifa Ultimate Team Road to the Final - quali le carte speciali consigliate? : Che FIFA Ultimate Team non conosca soste è ormai un dato di fatto. La magnetica modalità di gioco di FIFA 20 si sta rendendo protaognista anche quest'anno - come già nelle edizioni precedenti – con tantissimi contenuti utili a stuzzicare la voglia di collezionismo dei suoi utenti. Tantissime le carte che sono già state condivise da Electronic Arts, con l'evento dedicato ad Halloween (con le carte Scream) che si è concluso da qualche ...

Fifa 20 Ultimate Team : Jamie Vardy Player Of The Month causa un crollo del mercato delle carte Premier League : Se state giocando a FIFA 20 Ultimate Team vi sarete accorti che il mercato delle carte della Premier League ha subito un tracollo: la causa? Jamie Vardy. L'attaccante ha avuto un ottobre prolifico con la sua squadra, il Leicester, attestandosi capocannoniere con 10 goal all'attivo.EA Sports ha deciso di rilasciare una versione POTM (Player Of The Month) di Jamie Vardy in FIFA 20 Ultimate Team: essenzialmente è una carta standard di Vardy ma con ...

Fifa 20 Ultimate Team a caccia di Politano special - come ottenere rapidamente la carta : Il fine settimana di FIFA 20 Ultimate Team riserva sempre interessanti novità. Se infatti i campi da gioco si animano con milioni di utenti da tutto il mondo grazie alla FUT Champions Weekend League, la competizione spalmata in tre giorni che richiede di vincere quante più partite possibili su un totale di trenta match, non si può non dire lo stesso dell'aspetto legato alle Sfide Creazione Rosa (SBC in inglese). È qui infatti che golosi ...

Fifa 20 Ultimate Team : Obiettivo Giocatore di Serie A – Politano : Il 1° novembre EA Sports ha attivato un nuovo Obiettivo su FUT nella sezione “Traguardi”, denominato Giocatore di Serie A: il premio finale è una card di Matteo Politano, nella speciale versione Storyline con valutazione 87. Da sottolineare che tale Obiettivo non ha scadenza e pertanto lo si potrà completare in qualsiasi momento. Come ottenere […] L'articolo Fifa 20 Ultimate Team: Obiettivo Giocatore di Serie A – Politano ...

Fifa 20 : SBC Chong Ultimate Scream – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Chong Scream rilasciata in occasione dell’arrivo su FUT del team Ultimate Scream dedicato ad Halloween […] L'articolo Fifa 20: SBC Chong Ultimate Scream – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Piqué Ultimate Scream – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Piqué Scream rilasciata in occasione dell’arrivo su FUT del team Ultimate Scream dedicato ad Halloween Due […] L'articolo Fifa 20: SBC Piqué Ultimate Scream – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Giovinco Ultimate Scream – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Giovinco Scream, rilasciata in occasione dell’arrivo su FUT del team Ultimate Scream dedicato ad Halloween […] L'articolo Fifa 20: SBC Giovinco Ultimate Scream – Le soluzioni! proviene da FUT ...

Previsioni Fifa 20Ultimate Team - quali Incontri Principali il 29 ottobre? : La settimana di FIFA 20 Ultimate Team è come sempre densa di contenuti. Se da un lato abbiamo le diverse competizioni che impegnano praticamente ogni singolo giorno della community – tra Squad Battles, FUT Rivals e FUT Champions Weekend League – dall’altra non mancano le opportunità per tutti coloro che cercano un divertimento collaterale a quello offerto dal rettangolo verde. Stiamo parlando delle Sfide Creazione Rosa, le cosiddette SBC (in ...