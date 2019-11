Fedez imputato per lesioni dopo lite col vicino di casa Rovazzi testimone | Ha

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Problemi per, che si trova a fare i conti con un imputazione perdavanti al giudice di pace di Milano per unacon undi, avvenuta nel 2016 nel capoluogo lombardo. Nonostante la fine del loro sodalizio artistico, a difendere il rapper è giunto il collega Fabioche, presente al momento dello scontro, avrebbe testimoniando affermando cheera stato aggredito.Latra il rapper e ildiè avvenuta in zona Tortona a Milano, intorno alle 6 del mattino del 12 marzo 2016. L’uomo, che sarebbe stato colpito dal cantante con un pugno, aveva riportato 10 giorni di prognosi. Sia lui cheavevano sporto denuncia all’indomani della. Quello che ora si sta svolgendo davanti al giudice di pace milanese è il procedimento a carico del rapper 30enne.Nell’imputazione a carico di Federico Leonardo ...

