Fabio Fulco ' Mamma malata come Mihajlovic | combattono leucemia da leoni | miei idoli'

La Chiabotto si sposa e l'ex Fabio Fulco risponde alle critiche : l'ex Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto, è tornata al centro del gossip, per essersi unita in matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio. A far discutere nelle ultime ore, sul conto della modella e showgirl, è il commento rilasciato dal suo ex storico, l'attore dallo sguardo magnetico Fabio Fulco. Lo scorso sabato, l'ex Miss è convolata a nozze con la sua dolce metà e l'attore Fulco si è trovato coinvolto in un botta e risposta con un utente, ...