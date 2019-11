LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Red Bull al comando con Verstappen - a breve la simulazione di qualifica per la Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 14.30 Primo momento della verità per la Ferrari in questo weekend. Leclerc in pista con gomma rossa per simulare la qualifica! 14.27 Vettel completa il suo run con pneumatici a banda gialla e rientra ai box. Quinto tempo per il tedesco a 927 millesimi dal leader Verstappen a parità di mescola. 14.25 Si avvicina il momento della simulazione di qualifica col ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Sebastial Vettel sostituisce il cambio - nessuna penalità per la Ferrari : I meccanici della Ferrari si sono messi all’opera per riparare la monoposto di Sebastian Vettel che è andato a sbattere contro il muro durante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra e si è registrato anche un cedimento della trasmissione e dunque gli uomini del Cavallino Rampante hanno dovuto sostituire il cambio sulla sua vettura. La Scuderia ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Verstappen subito in testa - attesa per la risposta delle Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 14.20 Attardato Hamilton con gomme dure staccato di 1″2 dalla vetta. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in Brasile, ma sembrerebbe tutto risolto adesso. 14.18 Bottas migliora e si avvicina a 96 millesimi da Verstappen, primo giro cronometrato del turno per Vettel che va in quarta piazza appena alle spalle di ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : alle 14 il via alle FP2 - Ferrari all’assalto con Leclerc e Vettel! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 14.00 SEMAFORO VERDE!! 13.58 Ecco alcune immagini del tramonto di Yas Marina: We @ymcofficial #AbuDhabiGP LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : si parte con le FP2 - Mercedes favorita ma la Ferrari ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.58 Ecco alcune immagini del tramonto di Yas Marina: We @ymcofficial #AbuDhabiGP LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : scattano le FP2 - si rinnova la sfida tra Mercedes - Red Bull e Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.40 Una prima sessione difficile da interpretare per la Ferrari, troppo brutta per essere vera se si guarda alla classifica e ai distacchi accusati dalla Mercedes di Bottas con gomme gialle. In ogni caso c’è da evidenziare l’errore commesso da Sebastian Vettel verso la fine del turno, in cui ha perso il controllo della sua SF90 andando a ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : qualifiche. Programma - orari e tv (sabato 30 novembre) : L’ultimo weekend della stagione della Formula 1 si appresta a vivere la fondamentale giornata delle qualifiche. Ad Abu Dhabi domani, sabato 30 novembre, le vetture scenderanno in pista per l’intensa battaglia finale che decreterà l’ordine di partenza in vista del Gran Premio di domenica. Il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, forte delle sue sette partenze al palo conquistate fin qui, è già certo di rimanere il miglior ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : iniziano le FP2 - la Ferrari deve calare la maschera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.30 Nella sessione mattutina Valtteri Bottas ha dettato il passo mettendo in evidenza un feeling fantastico con la pista emira anche grazie all’utilizzo della nuova power-unit, che gli costerà però 20 posizioni di penalità da scontare in griglia di partenza. Alla luce dei primi riscontri raccolti la Mercedes sembra poterla fare da padrone in questo ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.20 Buongiorno e ben ritrovati per la DIRETTA della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Abu Dhabi 2019, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Presentazione del weekend – Penalizzazione Bottas – Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran ...

VIDEO F1 - GP Abu Dhabi 2019 : highlights e sintesi prove libere 1. Bottas in testa - Ferrari lontane - Vettel finisce contro il muro : Sul circuito di Yas Marina è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. Valtteri Bottas ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 e ha preceduto Max Verstappen di mezzo secondo, terzo posto per Lewis Hamilton a sei decimi: le due Mercedes volano ma attenzione alla Red Bull dell’olandese. Le Ferrari sono davvero lontanissime e pagano due secondi di distacco: Sebastian Vettel è ...