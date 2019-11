Ex Ilva | Governo e ArcelorMittal avviano la trattativa su 5mila esuberi

Ex Ilva - slitta l'udienza : più vicino l'accordo tra governo e ArcelorMittal : Emanuela Carucci L'avvocato dell'Ilva in amministrazione straordinaria ottimista sulla possibilità che si estingua la causa civile e l'amministratore delegato di Mittal, Morselli, assicura la produzione Le prove tecniche di accordo tra il governo e Arcelor Mittal, nella vicenda dello stabilimento siderurgico di Taranto, sembrano dare risultati concreti. A dimostrarlo due notizie altrettanto importanti: il rinvio al 20 dicembre ...

Ex Ilva - rinviata al 20 dicembre l’udienza sul ricorso dei commissari straordinari. Governo e ArcelorMittal avranno 23 giorni per trattare : Ventitré giorni per trattare. Alla luce del rinvio chiesto dai commissari e concesso dal giudice, a tanto ammonta il tempo che il Governo e ArcelorMittal avranno per trovare una soluzione extragiudiziale al tentativo di fuga della multinazionale dagli stabilimenti dell’ex Ilva e siglare un accordo per mantenere la produttività ordinaria. Il giudice del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, ha rinviato al 20 dicembre l’udienza del ...

Ilva e industrie : confusioni del governo e reazioni delle “fabbriche aperte” al pubblico : “Italian steel plant poisons political landscape”, titola il Financial Times del 22 novembre, nel bel mezzo del pasticcio dell’Ilva, tra crisi industriale, confusioni politiche, paure ambientali e iniziative giudiziarie. Già, appunto, le vicende della più grande acciaieria d’Europa stanno avvelenando il paesaggio politico.Il quotidiano, tra i più ascoltati nella comunità economica ...

Ex Ilva - stop a emendamento della Lega per reinserire lo scudo penale. Salvini : “Governo bugiardo!” : L'emendamento della Lega per reintrodurre lo scudo penale per ArcelorMittal non è stato ammesso alla discussione in commissione Bilancio al Senato. La proposta, che porta la firma di Matteo Salvini, è stata giudicata estranea alla materia della commissione. Il leader del Carroccio ha attaccato pesantemente il governo sulla vicenda.Continua a leggere

Ilva - Matteo Salvini : "Governo di bugiardi - l'ultima vergogna. Lasciano senza lavoro migliaia di persone" : Matteo Salvini attacca il governo sull'Ilva dopo che la commissione Bilancio ha dichiarato inammissibile il suo emendamento per il ripristino dello scudo penale per ArcelorMittal nella realizzazione del piano ambientale: "Vergogna, governo in fuga. Da Giuseppe Conte e Matteo Renzi solo chiacchiere e

Governo conferma Arcuri a Invitalia - potrebbe diventare lui Mr. Ilva : Venerdì notte, palazzo Chigi. Sono le 23.30 circa quando Giuseppe Conte conclude la conferenza stampa convocata per illustrare l’esito del vertice con Mittal sull’ex Ilva di Taranto. Il premier risale al primo piano. In programma c’è una riunione di Governo sulle nomine. Sul tavolo c’è anche la riconferma di Domenico Arcuri a Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli ...

Ilva - segnali di distensione : Mittal paga i fornitori. Il governo valuta il coinvolgimento di Invitalia : La scia del faccia a faccia di venerdì sera a palazzo Chigi tra il governo e i pesi massimi di ArcelorMittal dice di segnali di distensione sulle questioni che all’ex Ilva di Taranto si sono trasformate in problemi e in proteste. Si colloca qui la decisione dell’azienda di pagare i fornitori. Arriveranno i bonifici e i presidi ai cancelli saranno smantellati. Ancora: i termini per la messa in sicurezza dell’altoforno 2, ...

Ilva - il governo studia la carta Invitalia per affiancare ArcelorMittal : Palazzo Chigi, con Mef e Mise, continuano senza sosta nella ricerca di soluzioni alla vertenza Ilva. I tecnici incaricati stanno continuando nelle simulazioni e nelle ipotesi soprattutto per quanto...

Ilva E ALITALIA/ I nodi che mettono in bilico il Governo : Le visioni dei partiti di maggioranza sull'economia non possono che cozzare ed essere la vera bomba a orologeria per la durata del Governo

Ex Ilva - il governo studia incentivi green e newco a partecipazione pubblica : Il ministro Gualtieri: «rilancio possibile». L’azienda :«avanti con il confronto». Piano per la decarbonizzazione, con ipotesi newco a partecipazione pubblica. Sullo scudo si tratta

Ilva - ArcelorMittal e governo trattano : l'azienda apre al confronto : Un compromesso per superare il muro contro muro sugli impianti della ex Ilva. Con ArcelorMittal costretta dall'offensiva giudiziaria a restare a Taranto. E il governo ad aprire all'ulteriore...

Ex Ilva - incontro governo-Mittal positivo : riparte il confronto : Sulla vicenda dell’ex Ilva di Taranto è stato positivo l'incontro tra ArcelorMittal e il governo, come spiega lo stesso colosso franco-indiano dell’acciaio che nelle scorse settimane ha depositato il recesso del contratto d'affitto d’azienda. Il premier Giuseppe Conte sta cercando in tutti i modi di scongiurare questa prospettiva: costerebbe tanto all’Italia sia in termini di lavoro, oltre 15mila i posti a rischio, che di ...

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal ritorna a negoziare con il Governo italiano : Venerdì 22 novembre, a Palazzo Chigi, si è tenuto il vertice tra il Governo e ArcelorMittal. Dopo l'incontro, durato quattro ore, il Presidente del Consiglio ha comunicato che l'azienda è nuovamente disponibile ad una interlocuzione che porti ad un percorso condiviso, ma l'accordo è ancora molto lontano. Mentre si lavora per un accordo con l'azienda, la giustizia fa il suo corso. Infatti, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha effettuato ...

Ilva - Conte : "Il governo si impegna a garantire il massimo livello di occupazione" : Nella serata del 22 novembre 2019, si è tenuto un lungo vertice tra il governo italiano e ArcelorMittal per trovare una soluzione alla grave situazione in cui si trova l'ex Ilva. Poco dopo le 23 il Premier Giuseppe Conte si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo circa quattro ore di riunione:"Il governo è disponibile a sostenere questo processo anche con misure sociali in accordo con i sindacati. Fermo restando che dal nostro ...