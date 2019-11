Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) “IlRoma IV anche quest’anno – comunica la presidenza del– ha organizzato in occasione del Natale deglivolti ad allietare i giorni di festa. Si inizierà da Tiburtino III che per la prima volta è interessato da manifestazioni di questo tipo e si proseguirà con il mercato di Via Tiburtina il giorno 8 Dicembre. Il primo evento denominato “Festa delle tradizioni popolari e del folklore”, previsto dal 29 novembre al 1 dicembre, ravviverà per tre giorni il quartiere Tiburtino III. In Via Mozart infatti saranno presenti stand eno-gastronomici con prodotti di alta qualità, non mancheranno inoltre le attrazioni per i visitatori: dai giochi della tradizione popolare come il tiro alla fune ad attività ludico-ricreative per i più piccoli, che potranno assistere, tra le altre cose, al teatro dei burattini. Gli stand saranno aperti il 29 novembre dalle ...

twitorino : Un #Natale magico La Città anche quest'anno propone un ricco calendario di iniziative, affinché cittadini e turist… - romadailynews : Eventi natalizi nel Municipio IV: “Il Municipio Roma IV anche quest’anno – comunica la… - santuariopompei : Scannerizza il codice QR e avrai tutte le informazioni per visitare la mostra presepiale e per partecipare agli eve… -