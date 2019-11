Fonte : fanpage

(Di venerdì 29 novembre 2019)torna sul tema dell'. "Alcune- dice -undi morire privo di qualsiasi fondamento giuridico". Le parole di Bergoglio sono ispirate dalla lezione di Rosario Livatino, giudice vittima di mafia, le cui opinioni in materia disecondo ilsarebbero "attualissime" e un esempio "non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del".

teobaratto90 : RT @Avvenire_Nei: #Eutanasia #PapaFrancesco il «diritto di morire» non ha fondamento giuridico - fanpage : Eutanasia, Papa Francesco: 'In Italia sentenze creative inventano il diritto di morire' - CEI_news : #PapaFrancesco. Il «#diritto di #morire» non ha fondamento giuridico #29novembre #eutanasia #finevita… -